RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Скуті ланцюгом закохані з Харкова провели тиждень: багато чого навчилися робити вдвох

Автор: Роман Мирончук

Пара закоханих з Харкова скували себе ланцюгами в День святого Валентина. Вони приїхали в Київ і заявили, що хочуть так прожити три місяці. Поки що минув лише тиждень, і за цей час вони багато чого навчилися робити вдвох.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Вони багато роблять удвох, але от готувати їжу зі скованими руками так і не навчилися. Тому трохи скинули вагу, але зате у них додалося фоловерів в мережі. Пара зізнається, що не сподівалися на таку славу в мережі, але швидко найняли собі піарника.

Після тижня на руці у дівчини з'явилася пов'язка, оскільки їй залізними путами розпанахало рани, які з'явилися під час приварювання до хлопця.

За тиждень Вікторія почала розбиратися, де в авто який бачок. Олександр - навчився їй робити укладки. Вони планують розпочати більше заробляти.

Варто зазначити, що молодий чоловік продає авто через інтернет, а дівчина займається нарощуванням вій, але до своєї роботи вона поки що ще не повернулася. При цьому вона вже готується до роботи і тренується.

У пари амбітна мета - вони хочуть потрапити в Книгу рекордів Гіннеса.

При цьому деякі труднощі вони прорахували наперед. Приміром, щоб роздягатися, вони заздалегідь вшили блискавки в рукави на одязі.

Пара з Харкова скувала себе ланцюгом і навчилася багато чого робити вдвох (відео: YouTube)

Нагадаємо, український майстер макраме пов'язав велосипед і потрапив в Книгу рекордів.

Раніше львів'яни на повітряній кулі облетіли Карпати і потрапили в Книгу рекордів України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України рекордвлюбленные
Читайте також
У Миколаєві з'явився людина-павук: відео з трюком шокувало всіх
Український вчитель встановив приголомшливий музичний рекорд: гордість нації
Прогноз погоди