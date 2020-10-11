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Украинский мастер макраме связал велосипед и попал в Книгу рекордов (видео)

Киев, Воскресенье 11 октября 2020 09:36
Украинский мастер макраме связал велосипед и попал в Книгу рекордов (видео)
Мастер связал себе велосипед (скрин видео)
Автор: Светлана Мащенко

В Киевской области мастер макраме связал велосипед и попал в Книгу рекордов Украины

В Киевской области живет уникальный мастер макраме, который связал из веревки велосипед, и не только. Мужчина посвящает своему хобби очень много своего времени и готов долго и увлекательно говорить об этом.

Чтобы связать велосипед, мастеру понадобилось ни много ни мало 7 километров веревки, говорится в сюжете ТСН.

Станислав вяжет узлы уже более тридцати лет. Он учился этому по детскому пособию, но потом изобрел собственную технику.

Чтобы кусок веревки превратился в хитроумную поделку, нужно много терпения. Иногда на работу уходят дни, иногда - месяцы, а бывает, что и годы.

Самое амбициозное и сложное творение Святослава - вязаный велосипед. Мастер утверждает, что в изделии нет ни одного металлического элемента, только веревки.

Велосипед мастер создавал в течение пяти лет. На него ушло 7 километров веревки, а узлов в изделии 120 тысяч. Причем трижды пришлось переделывать велосипед - не было достаточной жесткости рамы. А вот имя придумалось сразу - велосипед зовут Рустам (в честь мастера - Рудич Станислав Николаевич).

Велосипед попал в Книгу рекордов Украины в категории "искусство". А вот мастер мечтает открыть музей макраме.

Мастер макраме в течение пяти лет вязал велосипед (видео: ТСН)

Ранее мы писали, что украинец хотел переделать Запорожец в "Гелик", но что-то пошло не так.

Также сообщалось, что в Запорожье заметили парочку собак за рулем "Ланоса".

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