Львовяне на воздушном шаре облетели Карпаты и попали в Книгу рекордов Украины (видео)

Украинцы пролетели над Карпатами на воздушном шаре (Коллаж РБК-Украина)

Компания жителей Львова осуществила необычный полет над Карпатами. За три часа они облетели 90 километров на воздушном шаре. Этот полет внесли в реестр Книги рекордов Украины.

Шесть человек снарядили два воздушных шара и пролетели над Карпатами. Стартовали путешественники из села Долгое в Закарпатской области, приземлились туристы в городе Долина на Прикарпатье. Детали уникального полета рассказал Андрей Риштун на своей странице в Facebook.

Для своего полета они подняли два шара, в каждом из них было по три человека. Для каждого шара задействовали 11 баллонов – это в общем полтонны газа. Скорость полета воздушного шара составила более 60 километров в час.

Путешественники объяснили, что специально устроили полет именно зимой, так как холодный воздух лучше всего поднимает горячие шары и тратит при этом меньше газа.

Фото: Андрей Риштун

"На высоте 2400 мы пробили облака и наконец-то понежились на солнышке. Выше 2500 м не поднимаемся, диспетчер не разрешил. Температура ноль градусов, скорость 67 км/в час! Если так и продолжать, то можно аж под Львовом сесть. Но хочется увидеть горы! Поэтому, мы снижаемся в сторону Межигорья", - рассказал один из участников полета Андрей Риштун.

За три часа полета воздушные шары преодолели почти 90 километров. Часть полета украинцы снимали на видео.

Львовяне облетели Карпаты за три часа на воздушном шаре

Стоит отметить, что ранее не было совершенно ни одного такого крупного полета на воздушных шарах, тем более зимой. Данные о рекорде львовян внесли в реестр Книги рекордов Украины.

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