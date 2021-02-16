Вздулись вены: скованные цепью влюбленные из Харькова уже жалуются на серьезные проблемы

Пара влюбленных из Харькова сковала себя цепями в День святого Валентина. Для этого они приехали в Киев, где и сделали громкое заявление - так планируют прожить ближайшие три месяца. Причем их цель очень амбициозная - влюбленные хотят попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Но сделать это будет непросто, пара уже жалуется на проблемы.

Как прожили первый день "скованные одной цепью", говорится в сюжете ТСН.

Александр и Виктория из Харькова теперь неразлучны 24 часа в сутки. А чтобы парочка тайно не снимала браслеты представитель Национального реестра рекордов их тайно опломбировал.

Истории любви пары много лет - они то сходились, то расходились.

"Очень часто ругались. А потом я в шутку сказал, что я ее привяжу. Я конечно на тот момент не понимал, что это возможно. А потом я над этим серьезно подумал, потому что она в очередной раз взяла вещи, начала собираться, уходить", - рассказывает Александр.

Первым испытанием стал совместный поход в туалет, но пара справилась. Пошли они в мужской "клозет" - очевидно, что мужчина у них ведущий.

Отметим, что все трудности они просчитали наперед. Чтобы раздеваться, в рукава на одежде заранее повшивали молнии.

О своей жизни на цепи пара рассказывает в Instagram. Последней публикацией в сети стали слова "Купим оптом антидепрессанты!"

Нервы начали сдавать уже в первый день. Появились ссоры по поводу беспорядка в доме.

Позже Александр начал жаловаться на отечность руки, и вздутые вены. Цепь натирает, и парень говорит, что возможно скоро придется ее разрезать.

Скованные одной цепью жалуются на отечность рук (скрин: instagram.com/wecontacted)

Тем не менее они пока что приспосабливаются к совместным походам в ванную, поездкам на авто и непростому одеванию.

Как пережили свой первый день скованные цепями (видео: ТСН)