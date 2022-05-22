Мы все скоро вернемся домой: жителям Мариуполя дали практические советы для выживания в оккупации
В Мариуполе и окрестностях остаются тысячи людей. Выехать из города сейчас очень сложно и у большинства нет возможности эвакуироваться. Люди живут в жутких условиях и сейчас совершенно не понимают, как им продержаться до того времени, когда город освободят от оккупантов.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко дал практические советы для жителей города, которые оказались во временной оккупации.
По словам Андрющенко, в Мариуполе и районах вокруг города остаются десятки тысяч людей. Они не воспринимают оккупацию и отказываются от получения "помощи" от оккупантов.
Он объяснил, что можно делать, чтобы выжить сейчас и дождаться окончания оккупации. Некоторые действия помогут еще и в борьбе против врага.
Гуманитарная помощь, пенсии и другие выплаты оккупантов. Не отказывайтесь. Берите все, что дают. Чем больше будете получать, тем больше нужно будет предоставлять снова. Больше затрат оккупантов - больше проблем. А там хоть в мусор выбрасывайте.
Работа на оккупантов. Если вы можете/вас принуждают работать в коммунальных сферах и это улучшит жизнь наших мариупольцев - работайте. Речь не о самоназванной мэрии и руководящих должностях. Не вся работа - коллаборация. И главное - мы должны выдержать до деоккупации вместе. Поэтому, если ваша работа пойдет на улучшение жизни мариупольцев - не сомневайтесь. Вы работаете для них, а не для оккупантов.
Если "предлагают" дать комментарий на камеру, оценивайте это со стороны собственной безопасности. Если того требует ситуация - давайте. Простые правила, как избежать интереса к себе. Говорите - да, в городе стреляли по жилым домам. Но кто - не знаю, из подвала не было видно.
На все уточняющие вопросы по поводу Азова или украинских военных говорите что-то типа - та разве их разберешь, все ж говорят на русском, а форма у всех военная. То есть, избегайте прямого ответа, переводите в сторону "не знаю, не слышал, не видел". В таком случае сами отстанут.
Если вас заселяют в чужое жилье, заселяйтесь. Относитесь бережно к имуществу чужих людей. После деоккупации они вернутся, а вы будете не просто иметь убежище, но и сохраните уехавшим мариупольцам их имущество.
"Главное помните! Оккупация не навсегда. Мы все скоро вернемся домой. Берегите себя и близких. По возможности - эвакуируйтесь. До освобождения в Мариуполе жизнь не станет лучше, а Украина ждет каждого", - резюмировал Андрющенко.
Напомним, ранее мы писали о том, что выехать из Мариуполя без пропуска можно только в сторону Бердянска.
А также рассказывали о том, что оккупанты в Мариуполе начали создавать "добровольные дружины".