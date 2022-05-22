Мы все скоро вернемся домой: жителям Мариуполя дали практические советы для выживания в оккупации

В Мариуполе и окрестностях остаются тысячи людей. Выехать из города сейчас очень сложно и у большинства нет возможности эвакуироваться. Люди живут в жутких условиях и сейчас совершенно не понимают, как им продержаться до того времени, когда город освободят от оккупантов.

По словам Андрющенко, в Мариуполе и районах вокруг города остаются десятки тысяч людей. Они не воспринимают оккупацию и отказываются от получения "помощи" от оккупантов.

Он объяснил, что можно делать, чтобы выжить сейчас и дождаться окончания оккупации. Некоторые действия помогут еще и в борьбе против врага.

Гуманитарная помощь, пенсии и другие выплаты оккупантов. Не отказывайтесь. Берите все, что дают. Чем больше будете получать, тем больше нужно будет предоставлять снова. Больше затрат оккупантов - больше проблем. А там хоть в мусор выбрасывайте.

Работа на оккупантов. Если вы можете/вас принуждают работать в коммунальных сферах и это улучшит жизнь наших мариупольцев - работайте. Речь не о самоназванной мэрии и руководящих должностях. Не вся работа - коллаборация. И главное - мы должны выдержать до деоккупации вместе. Поэтому, если ваша работа пойдет на улучшение жизни мариупольцев - не сомневайтесь. Вы работаете для них, а не для оккупантов.

Если "предлагают" дать комментарий на камеру, оценивайте это со стороны собственной безопасности. Если того требует ситуация - давайте. Простые правила, как избежать интереса к себе. Говорите - да, в городе стреляли по жилым домам. Но кто - не знаю, из подвала не было видно.

На все уточняющие вопросы по поводу Азова или украинских военных говорите что-то типа - та разве их разберешь, все ж говорят на русском, а форма у всех военная. То есть, избегайте прямого ответа, переводите в сторону "не знаю, не слышал, не видел". В таком случае сами отстанут.

Если вас заселяют в чужое жилье, заселяйтесь. Относитесь бережно к имуществу чужих людей. После деоккупации они вернутся, а вы будете не просто иметь убежище, но и сохраните уехавшим мариупольцам их имущество.

"Главное помните! Оккупация не навсегда. Мы все скоро вернемся домой. Берегите себя и близких. По возможности - эвакуируйтесь. До освобождения в Мариуполе жизнь не станет лучше, а Украина ждет каждого", - резюмировал Андрющенко.