Остался один путь. Из Мариуполя без пропуска можно выехать в Бердянск
В настоящее время без прохождения фильтрационных лагерей из Мариуполя можно выехать в Бердянск. До того как оккупанты закроют этот путь остались считанные дни. В противном случае уехать из города без фильтрации будет невозможно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - рассказал он.
По словам Андрющенко, в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему с 21 мая:
Отныне:
- для въезда в Мариуполь нужно получить пропуск на автомобили и пассажиров. Срок действия пропуска три дня, но он одноразовый (то есть воспользоваться им можно только один раз). Пропуск выдают в Мангуше и Виноградном в пунктах фильтрации комендатурой оккупантов; очередь на получение пропуска расписана вперед на несколько недель.
- для выезда из Мариуполя автомобилем требуется пропуск на выезд на авто и пассажиров. Срок и правила действия аналогичны. Пропуск выдают в так называемых райотделах "МВС ДНР".
- для передвижения по Мариупольскому району (без въезда в Мариуполь) также требуется пропуск, который нужно получить в Мангуше. То есть проезд из Мангуша в Ялту (или Урзуф) без пропуска невозможен. Срок и порядок действия аналогичен.
- для передвижения в средние Мариуполя между административными районами также требуется пропуск на автомобиле.
Как сообщалось, в Мариуполе проходит ротация - оккупантов сменяют на военных Росгвардии и кадыровцев, которые увеличивают количество блокпостов в городе и вокруг него.
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