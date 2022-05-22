Остался один путь. Из Мариуполя без пропуска можно выехать в Бердянск

В настоящее время без прохождения фильтрационных лагерей из Мариуполя можно выехать в Бердянск. До того как оккупанты закроют этот путь остались считанные дни. В противном случае уехать из города без фильтрации будет невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Для тех, кто собирается покинуть Мариуполь в сторону Запорожья, до открытия официальных коридоров есть почти считанные дни до полного закрытия проезда в сторону Бердянска", - рассказал он.

По словам Андрющенко, в Мариуполе и Мариупольском районе оккупанты ввели новую пропускную систему с 21 мая:

Отныне: