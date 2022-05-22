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Ми всі скоро повернемося додому: жителям Маріуполя дали практичні поради для виживання в окупації

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Маріуполь, Неділя 22 травня 2022 20:10
Ми всі скоро повернемося додому: жителям Маріуполя дали практичні поради для виживання в окупації Фото: Жителям Маріуполя дали поради про те, як вижити в окупації (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі та околицях залишаються тисячі людей. Виїхати з міста зараз дуже складно й у більшості немає можливості евакуюватися. Люди живуть в моторошних умовах і зараз абсолютно не розуміють, як їм протриматися до того часу, коли місто звільнять від окупантів.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко дав практичні поради для жителів міста, які опинилися в тимчасовій окупації.

За словами Андрющенка, в Маріуполі та районах навколо міста залишаються десятки тисяч людей. Вони не сприймають окупацію і відмовляються від отримання "допомоги" від окупантів.

Він пояснив, що можна робити, щоб вижити зараз і дочекатися закінчення окупації. Деякі дії допоможуть ще й у боротьбі проти ворога.

Гуманітарна допомога, пенсії та інші виплати окупантів. Не відмовляйтеся. Беріть все, що дають. Чим більше будете отримувати, тим більше потрібно буде надавати знову. Більше витрат окупантів - більше проблем. А там хоч у сміття викидайте.

Робота на окупантів. Якщо ви можете/вас примушують працювати в комунальних сферах і це поліпшить життя наших маріупольців - працюйте. Мова не про самоназвану мерію і керівні посади. Не вся робота-колаборація. І головне - ми повинні витримати до деокупації разом. Тому, якщо ваша робота піде на поліпшення життя маріупольців - не сумнівайтеся. Ви працюєте для них, а не для окупантів.

Якщо "пропонують" дати коментар на камеру, оцінюйте це з боку власної безпеки. Якщо того вимагає ситуація - давайте. Прості правила, як уникнути інтересу до себе. Кажіть - так, в місті стріляли по житлових будинках. Але хто - не знаю, з підвалу не було видно.

На всі уточнюючі питання з приводу Азова або українських військових говорите щось типу - та хіба їх розбереш, все ж говорять російською, а форма у всіх військова. Тобто, уникайте прямої відповіді, переводьте в сторону "не знаю, не чув, не бачив". В такому випадку самі відстануть.

Якщо вас заселяють в чуже житло, заселяйтеся. Ставтеся дбайливо до майна чужих людей. Після деокупації вони повернуться, а ви будете не просто мати притулок, а й збережете виїхали маріупольцям їх майно.

"Головне пам'ятайте! Окупація не назавжди. Ми всі скоро повернемося додому. Бережіть себе і близьких. По можливості - евакуюйтеся. До звільнення в Маріуполі життя не стане кращим, а Україна чекає кожного", - резюмував Андрющенко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виїхати з Маріуполя без пропуску можна тільки в бік Бердянська.

А також розповідали про те, що окупанти в Маріуполі почали створювати "добровільні дружини".

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