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Оккупационные власти Мариуполя объявили о создании в городе "добровольных дружин"

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Мариуполь, Суббота 21 мая 2022 21:58
Оккупационные власти Мариуполя объявили о создании в городе "добровольных дружин" Фото: оккупационная власть Мариуполя создает "добровольные дружины" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Оккупационные власти Мариуполя объявили о создании в городе "добровольных дружин". Мариупольцев хотят привлечь к патрулированию улиц вместе с российскими военными и боевиками из "ДНР".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Заместитель "гауляйтера" Мариуполя Хармышев вместе с оккупационным корпусом объявил о возобновлении "добровольных дружин", - сообщил в своем Telegram-канале Андрющенко.

По его словам, оккупанты планируют привлечь мужчин Мариуполя к патрулированию города вместе с российскими военными и боевиками так называемой "народной милиции ДНР".

Источники советника мэра сообщают, что цель такого патрулирования - усиление поиска активистов, коммунальщиков, учителей и других специалистов, а также "мягкая" подготовка к мобилизации.

Андрющенко добавил, что от оккупационной власти распространяется информация о введении в Мариуполе с сентября этого года призыва в "армию ДНР".

Напомним, сегодня стало известно о ротации российских военных в Мариуполе - их меняют на сотрудников Росгвардии и кадыровцев. Планируется увеличить количество блокпостов и перекрыть возможность выехать из города.

Отметим, оккупанты в Мариуполе под видом эвакуации депортируют жителей на российскую территорию.

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