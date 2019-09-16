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Сколько Зеленский тратит на командировки: названа сумма

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 18:52
Сколько Зеленский тратит на командировки: названа сумма
Сколько президент Зеленский тратит на командировки (Коллаж РБК-Украина)

Также указано, сколько получил за поездки по Украине Андрей Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский после вступления на должность, часто совершает короткие визиты по различным областям Украины, а также много путешествует по миру с официальными визитами в другие страны. За 2019 год Владимир Зеленский совершил 20 поездок в пределах Украины и шесть раз посетил заграницу. В Госуправлении делами сообщили, сколько Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан тратят на такие поездки, сообщает "112 канал".

Как сообщили в Государственном управлении делами в ответ на запрос журналистов, президент получил на командировки почти 400 тысяч гривен и это без учета расходов на авиаперелеты.

"Командировочные расходы на заграничные визиты с момента вступления на пост президентом Украины Владимиром Зеленским составляют 300,4 гривен, 3,6 тысячи евро (около 90 тысяч гривен). На рабочие поездки в пределах Украины – 26,4 тысячи гривен. Кассовые расходы на авиаперевозки делегаций во главе с президентом Украины за границу – 6,49 миллиона гривен, в пределах Украины – 1,738 миллиона гривен", - сказано в документе.

Сколько Зеленский тратит на командировки: названа сумма

Андрей Богдан (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

А вот главе Офиса президента Андрею Богдану, расходы на командировки по Украине не покрываются.

"Выплату средств на командировки в пределах Украины руководителю Офиса президента Андрею Богдану с даты его назначения на указанную должность Государственное управление делами не осуществляло. Ведение отдельного учета затрат на авиаперевозки каждого из участников официальных визитов, рабочих поездок президента Украины действующим законодательством не предусмотрено", - сообщили в Госуправлении делами.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что у Зеленского отказались от переезда Офиса президента.

А также рассказывали о том, что Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому.

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