Зеленский назвал первые шаги на пути к миру на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сделал особый акцент на прекращении огня и разведении сил

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что первыми шагами на пути к миру на Донбассе станут прекращение огня и разведение сил. Об этом он заявил на брифинге по итогам встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский возложил большие надежды на председательство Словакии в ОБСЕ и на шаги по существенному прогрессу для достижения мира на Донбассе.

"Полное и устойчивое прекращение огня, окончательное разведение сил в Станице Луганской, которое должно быть должным образом верифицировано ОБСЕ. Все это станет первыми значительными шагами на пути к миру. Ожидаем, что Словакия и в дальнейшем будет ставить в ОБСЕ вопрос о полном выводе оккупационных войск из Украины и возвращение неподконтрольных территорий", - заявил президент.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский назвал условия выборов на оккупированном Донбассе. По его словам, выборы на этих территориях пройдут только после отведения войск.

Отметим, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заверил, что внесения в Конституцию Украины изменений по поводу особого статуса Донбасса не будет.