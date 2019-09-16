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Богдан признался, что некоторые "слуги народа" психически больные

STYLERЖизнь    16.09.2019 - 14:25
Богдан признался, что некоторые "слуги народа" психически больные
Фото: Андрей Богдан (РБК-Украина)

Андрей Богдан рассказал, что в провластной партии есть не совсем здоровые психически люди

Андрей Богдан - глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского признался в том, что среди его однопартийцев есть психически больные люди. Об этом он рассказал в интервью BBC Ukraine. По словам Богдана, в партии "Слуга народа" есть все представители из народа - свадебные фотографы и даже торговцы фруктами.

Также по словам Богдана, список партии формировался без единой копейки.

"Это единый список, который сформировался без копейки денег. Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду", - сообщил Богдан.

Глава Офиса президента отметил, что партия не лишена и людей, у которых с психикой не все в порядке.

Богдан признался, что некоторые &quot;слуги народа&quot; психически больныеФото: Андрей Богдан (Facebook/Андрей Богдан)

"Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным - что мы можем сделать", - резюмировал он.

Как мы ранее сообщали, глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал о встрече олигарха Игоря Коломойского с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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