ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому

STYLERПерсоны    16.09.2019 - 13:35
Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому
Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото: УНИАН)

Андрей Богдан утверждает, что президент все решения принимает сам

Андрей Богдан рассказал о том, что шепчет на ухо Владимиру Зеленскому. Подобные ситуации довольно часто обсуждаются в СМИ, а также становятся предметами для различных шуток и фотожаб.

Так, руководитель Офиса президента Украины признался, что на ухо Зеленскому шепчет срочные советы, пишет ВВС-Украина.

Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (скрин видео)

Кроме того, по словам Богдана, "на ухо президенту" он может делиться идеями, которые не терпят отлагательств.

Андрей Богдан говорит что бывают случаи, в которых "если сейчас не сказать, то будет потерян момент.

Так произошло и в Днепре, когда Зеленский заключил с городским главой Борисом Филатовым знаменитое пари о ремонте на Центральном мосту. А фото шепчущего Богдана облетело весь интернет.

"Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, она не была бы так актуально", - заметил Богдан.

Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото: УНИАН)

Глава ОП также добавил, что несмотря на все советы, Владимир Зеленский принимает решения сам.

Богдан также рассказал, что уже больше года между Владимиром Зеленским и его соратниками существует договоренность.

"Мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", - сказал Андрей Богдан.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в Киеве торжественно открыл "Игры Непокоренных" и выступил с трогательной речью.

К слову, недавно охрана Владимира Зеленского стала лучшей в мире, выборов золото на международных соревнованиях Bodyguard 2019.

Богдан не исключает возможности участия в выборах мэра Киева У Зеленского отказались от переезда Офиса президента
Новости Украины Владимир ЗеленскийАндрей Богдан
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь