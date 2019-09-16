Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото: УНИАН)

Андрей Богдан утверждает, что президент все решения принимает сам

Андрей Богдан рассказал о том, что шепчет на ухо Владимиру Зеленскому. Подобные ситуации довольно часто обсуждаются в СМИ, а также становятся предметами для различных шуток и фотожаб.

Так, руководитель Офиса президента Украины признался, что на ухо Зеленскому шепчет срочные советы, пишет ВВС-Украина.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (скрин видео)

Кроме того, по словам Богдана, "на ухо президенту" он может делиться идеями, которые не терпят отлагательств.

Андрей Богдан говорит что бывают случаи, в которых "если сейчас не сказать, то будет потерян момент.

Так произошло и в Днепре, когда Зеленский заключил с городским главой Борисом Филатовым знаменитое пари о ремонте на Центральном мосту. А фото шепчущего Богдана облетело весь интернет.

"Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, она не была бы так актуально", - заметил Богдан.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан (фото: УНИАН)

Глава ОП также добавил, что несмотря на все советы, Владимир Зеленский принимает решения сам.

Богдан также рассказал, что уже больше года между Владимиром Зеленским и его соратниками существует договоренность.

"Мы все признаем право Владимира Зеленского принимать решения. При этом он признает наше право высказать свое мнение", - сказал Андрей Богдан.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский в Киеве торжественно открыл "Игры Непокоренных" и выступил с трогательной речью.

К слову, недавно охрана Владимира Зеленского стала лучшей в мире, выборов золото на международных соревнованиях Bodyguard 2019.