Скільки Зеленський витрачає на відрядження: названа сума

Скільки президент Зеленський витрачає на відрядження (Колаж РБК-Україна)

Також зазначено, скільки отримав за поїздки по Україні Андрій Богдан

Президент України Володимир Зеленський після вступу на посаду, часто робить короткі візити по різним областям України, а також багато подорожує по світу з офіційними візитами в інші країни. За 2019 рік Володимир Зеленський зробив 20 поїздок в межах України і шість разів був за кордоном. В Держуправлінні справами повідомили, скільки Зеленський і глава Офісу президента Андрій Богдан витрачають на такі поїздки, повідомляє "112 канал".

Як повідомили в Державному управлінні справами у відповідь на запит журналістів, президент отримав на відрядження майже 400 тисяч гривень, і це без урахування витрат на авіаперельоти.

"Командировочні витрати на закордонні візити з моменту вступу на посаду президентом України Володимиром Зеленським складають 300,4 гривень, 3,6 тисячі євро (близько 90 тисяч гривень). На робочі поїздки в межах України – 26,4 тисячі гривень. Касові видатки на авіаперевезення делегацій на чолі з президентом України за кордон – 6,49 мільйона гривень, в межах України – 1,738 мільйона гривень", - сказано в документі.

Андрій Богдан (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

А ось голові Офісу президента Андрію Богдану, витрати на відрядження по Україні не покриваються.

"Виплату коштів на відрядження у межах України керівника Офісу президента Андрію Богдану з дати його призначення на зазначену посаду Державне управління справами не здійснювало. Ведення окремого обліку витрат на авіаперевезення кожного з учасників офіційних візитів, робочих поїздок президента України чинним законодавством не передбачено", - повідомили в Держуправлінні справами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Зеленського відмовилися від переїзду Офісу президента.

А також розповідали про те, що Богдан зізнався, що шепоче на вухо Зеленському.