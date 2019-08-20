Скільки виплатять захисникам до Дня Незалежності: названа сума

Премія до Дня Незалежності для військових (фото: mil.gov.ua)

Всі премії буде поділено на дві категорії

Президент України Володимир Зеленський анонсував для військовослужбовців премії до Дня Незалежності. Він запропонував витратити на премії ті кошти, які щорічно використовуються для організації параду. У вівторок, 20 серпня, міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату премій військовослужбовцям Збройних Сил України до Дня Незалежності. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він зазначив, що буде дві категорії премій. Військовослужбовці, в тому числі і строкової служби та курсанти отримають до Дня Незалежності 1 тисячу гривень. Військовослужбовці, які в 2019 році залучалися до виконання бойових завдань у складі підрозділів Об'єднаних сил, і ті, які зараз захищають територіальну цілісність держави на Сході – отримають по 2 тисячі гривень.

Скріншот поста (facebook.com/generalpoltorak)

Користувачі в коментарях під постом міністра розділилися на два табори. Одні підтримали ініціативу і вважають, що хоч премія і невелика, але її можна використати для поїздки з родиною на природу в День Незалежності.

Інші користувачі вважають, що така маленька премія – сором і ганьба, особливо для тих, хто ціною свого життя захищав територіальну цілісність України на Сході.

Скріншот коментарів (facebook.com/generalpoltorak)

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