Отмена коммунальной платы для пенсионеров: кому может повезти

Бесплатная коммуналка для пенсионеров (Коллаж РБК-Украина)

Эксперты объяснили, как будет выглядеть отмена платы по коммунальным услугам для пенсионеров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании отменить оплату коммунальных услуг для малоимущих пенсионеров, которые достигли 70 лет. Как эта "экономическая модель" начнет работать на деле, рассказали эксперты для издания "Факты".

Владимир Зеленский заявил, что большинство украинских пенсионеров не в состоянии оплачивать свои счета по коммунальным услугам и в виду возраста, зарабатывать дополнительные средства для этого они также не смогут.

"Есть идея, хотя сейчас о ней сложно говорить, но она очень креативная: наши ребята ищут экономическую модель, как людям, которым уже за 70 лет (когда человек уже не может — он не только на пенсии, но и физически не может подрабатывать, и он уже достаточно отработал на страну — 40−50 лет), не платить за коммуналку. Я очень хочу сделать это для наших малообеспеченных людей и думаю, что у нас получится", - сообщил президент.

Следом, представитель президента Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус сообщил, что уже с сентября 2019 года пенсионеры, которые достигли 70 лет будут оплачивать по коммунальным счетам незначительную часть, а львиную долю покроют специальные субсидии, которые будут оформлять по упрощенному процессу.

Однако, как утверждают эксперты, на данный момент непонятно, кто же будет входить в список пенсионеров, которые смогут платить по коммунальным счетам по упрощенной системе, так как в Украине на данный момент проживает 4,6 миллионов людей старше 70 лет. Также непонятно, где государство будет брать средства для покрытия такого количества субсидий. На данный момент только 200 тысяч пенсионеров старше 70 лет получают субсидии.

Субсидии в Украине (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Офисе президента Зеленского уточнили, что льготы скорее всего получат те пенсионеры, у которых есть:

Большой стаж.

Доходы на человека не превышают прожиточный минимум для нетрудоспособных (1564 гривны)

Возраст, старше 70 лет.

Кроме того, бесплатно станет не вся коммуналка, а только в пределах социальных норм. К примеру, социальная норма на отопление составляет 48,87 кв.м, а по холодной воде – 2,4 куб.м на человека в месяц, по горячей – 1,6 куб.м в месяц.

Кроме того, вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал повышение минимальных пенсий в 2020 году до 1700-1750 гривен, а к концу года – до 1900 гривен.

"Полностью отменить плату пенсионерам старше 70 лет не смогут. Для этого потребуется 7 миллиардов гривен из бюджета. Скорее всего пересмотрят институт субсидий. Речь идет о частичной отмене уплаты "коммуналки" в рамках социальных нормативов. Как бы то ни было, уже новый Кабинет министров должен будет изыскать необходимые средства", - уверен директор Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

А вот доцент Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Павел Сацкий считает, что для начала следует определиться с понятием "неимущий", так как подобная помощь должна предоставляться адресно.

Субсидии смогут получить не все пенсионеры (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

"Главный вопрос в данной инициативе — это процедура ее применения. Льготы по оплате, услуги на бесплатной основе, как и субсидии, по сути являющиеся адресной помощью, должны предоставляться строго по заявке их получателя. При этом следует очень четко и прозрачно указать условия, а вместе с этим и создать механизм предоставления. Как минимум следует определиться с понятием "неимущий" и не менее важно, почему возрастная планка именно 70 лет, а не, к примеру, 65 для мужчин и 60 для женщин, то есть возраст выхода на пенсию. Также становится актуальным вопрос механизма компенсации за коммунальные услуги. Поскольку расчеты производят объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищные кооперативы, то, собственно, на них стоит возложить контроль за предоставлением такой льготы и соблюдением всех требований для ее получения. Для этих организаций наиболее простым является контроль за тем, кто в квартире проживает, не сдается ли жилье, оформленное на неимущего пожилого человека, в аренду, не организовано ли там производство на дому с использованием воды и электроэнергии. Возможно, важно было бы поставить условием получения такой льготы установку счетчиков и разумные объемы использования ресурсов", - объяснил он и высказал мнение, что компенсацию за такие льготы логично предоставлять из местных бюджетов.

"В целом в нашей стране не так уж много пожилых людей, которые являются собственниками жилья и проживают самостоятельно, при этом не пользуются льготами по оплате коммунальных услуг сейчас. Механизмы контроля за адресностью предоставления услуг и законностью их получения уже отработаны за последние годы, когда массово предоставлялись субсидии", - резюмировал Сацкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцам усилят наказание за долги по коммуналке.

А также рассказывали о том, что жителей Украины ждет неприятный сюрприз с субсидиями.