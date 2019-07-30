У Зеленского рассказали, что будет вместо парада на День независимости

День независимости Украины (фото: facebook.com/president.gov.ua)

В Киеве на День независимости пройдет торжество нового формата

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене парада на праздновании Дня независимости в 2019 году. Но в офисе президента заявили, что в Киеве пройдет торжество в другом формате и вместо парада пройдет Шествие достоинства. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан на брифинге во вторник, 30 июля, сообщает Информатор в Facebok.

Шествие пройдет в субботу 24 августа, в котором примут участие военные, волонтеры, спортсмены, медики и представители других профессий, а также Владимир Зеленский.

Глава государства выступит с речью после которой начнется большой концерт. О том, сколько денег буде потрачено на такой формат торжества Богдан не уточнил.

Напомним, что государство планировало на сэкономленные деньги на параде выделить 300 миллионов гривен на премии для украинских военных. При этом в сети очень эмоционально отреагировали на отмену военного парада Зеленским.

Ранее сообщалось о том, что ветераны АТО проведут военный марш в Киеве вместо отмененного парада. Альтернативный парад может возглавить командующий ДШВ генерал-лейтенант Михаил Забродский. При этом военный уже ответил согласием.

Мы также писали о том, что на сайте президента Украины появились петиции о проведении парада ко Дню независимости.