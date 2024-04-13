Скільки заробляють співробітники ВДНГ: ось вам точна сума

Скільки людей працюють у штаті

За словами Євгена Мушкіна, наразі колектив ВДНГ налічує 148 людей.

"У 2017 році коли я тільки прийшов директором, тут працювали 175 людей. Тобто ми зменшили штат, але збільшили продажі майже в п’ять разів", - пояснює він.

"Середня зарплата, якщо я не помиляюся, за минулий рік склала приблизно 26 000 гривень. Тут є всі функції класичної організації: є адміністративна частина, є технічні служби. Вони займають більшу частину нашого штату: це енергетики, прибиральники, озеленювачі, сантехніки", - каже Євген.

Проте більшість тих працівників, яких можна побачити на території протягом дня, навряд чи є співробітниками Експоцентру.

"Це приватні організації, з якими в нас укладено договори. Експоцентр - це як півтора королівства Монако, 287 гектарів. Бути експертом в усіх напрямках неможливо, тому ти маєш знайти кращих в кожному напрямку. Ми кожному напрямку шукаємо тих, хто вміє щось робити найкраще, укладаємо з ними договори", - пояснює Мушкін.

ВДНГ (фото: РБК-Україна)

На чому сьогодні заробляє ВДНГ

Євген розповідає, що ВДНГ перебуває в режимі самоокупності з 2009 року, хоча до 2015 року й був майже банкрутом. Станом на сьогодні Експоцентр України має кілька джерел фінансування:

проведення заходів і виставок

зони дозвілля: парк гойдалок, мотузковий парк, басейн просто неба. Це комерційні майданчики, які надають певні сервіси людям, вони сплачують кошти й Експоцентр отримує теж платню

оренда та реклама

заклади громадського харчування. Спершу це були не дуже красиві рішення, тобто маленькі кіоски, але зараз вони мають геть інший вигляд, каже Євген

заїзди: вхід на ВДНГ безкоштовний, хоча в радянські часи було інакше, але якщо вам потрібно заїхати автівкою - платіть

"Приїхати на ВДНГ на авто - це не право, це привілей, і ви повинні сплатити за те, що ваша машина тут перебуває. Таким чином ми фінансуємо велику частину наших програм по ремонту й відновлення", - пояснює гендиректор установи.