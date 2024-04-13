Сколько зарабатывают сотрудники ВДНГ: вот вам точная сумма

Сколько человек работает в штате

По словам Евгения Мушкина, в настоящее время коллектив ВДНГ насчитывает 148 человек.

"В 2017 году когда я только пришел директором, здесь работали 175 человек. То есть мы снизили штат, но увеличили продажи почти в пять раз", - объясняет он.

"Средняя зарплата, если я не ошибаюсь, за прошлый год составила примерно 26 000 гривен. Здесь есть все функции классической организации: есть административная часть, есть технические службы. Они занимают большую часть нашего штата: это энергетики, уборщики, озеленители, сантехники", – говорит Евгений.

Однако большинство работников, которых можно увидеть на территории в течение дня, едва ли являются сотрудниками Экспоцентра.

"Это частные организации, с которыми у нас заключены договоры. Экспоцентр - это как полтора королевства Монако, 287 гектаров. Быть экспертом по всем направлениям невозможно, поэтому ты должен найти лучших в каждом направлении. Мы каждому направлению ищем тех, кто умеет что-то делать лучше всего" , заключаем с ними договоры", – объясняет Мушкин.

ВДНГ (фото: РБК-Украина)

На чем сегодня зарабатывает ВДНХ

Евгений рассказывает, что ВДНХ находится в режиме самоокупаемости с 2009 года, хотя до 2015 года и был почти банкротом. На сегодня Экспоцентр Украины имеет несколько источников финансирования:

проведение мероприятий и выставок

зоны отдыха: парк качелей, веревочный парк, бассейн под открытым небом. Это коммерческие площадки, которые предоставляют определенные сервисы людям, они платят деньги и Экспоцентр получает тоже плату

аренда и реклама

заведения общепита. Сначала это были не очень красивые решения, то есть маленькие киоски, но сейчас они выглядят совсем по-другому, говорит Евгений.

заезды: вход на ВДНХ бесплатный, хотя в советские времена было иначе, но если вам нужно заехать автомобилем - платите

"Приехать на ВДНХ на авто - это не право, это привилегия, и вы должны оплатить то, что ваша машина здесь находится. Таким образом мы финансируем большую часть наших программ по ремонту и восстановлению", - объясняет гендиректор учреждения.