У КМДА відповіли, чи знесуть колишню Арку дружби народів

Після початку російського повномасштабного вторгнення українці не раз порушували питання щодо доцільності демонтажу радянського пам'ятника у Києві, який мав цинічну назву Арка дружби народів. Зараз у КМДА відповіли, яка доля чекає на цей пам'ятник.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відповідь КМДА на запит від ВВС .

Чи будуть зносити колишню Арку дружби народів

У держадміністрації пояснили, що арка є пам’яткою історії місцевого значення, відповідно, закон забороняє її зносити, змінювати чи переносити.

Раніше пропонували перенести арку у музей тоталітаризму і зберегти її як елемент радянської пропаганди та комуністичного режиму. Але поки такого музею не існує.

Втім, у КМДА кажуть, що планують знести скульптурну композицію з козаками, що під аркою.

За словами депутата Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж колишньої Арки дружби народів вже є. Складність у тому, що ця композиція водночас є підпірною стінкою. Можливо, для демонтажних робіт доведеться залучити спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт, щоб запобігти зсуву пагорбів Дніпра.

Колишня Арка дружби народів (фото: РБК-Україна/Віталій Носач)

Арка - символ російської імперської політики

Арку відкрили в рамках святкування 1500-річчя Києва та 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. За задумом, її мали встановити на честь "возз'єднання України з Росією".

Поряд розташували композицію з фігурами козаків - у центрі гетьман Богдан Хмельницький та московський боярин Василь Бутурлін, як символи Переяславської ради 1654 року. А також встановили скульптуру двох робітників, які мали символізувати українця та росіянина і дружбу двох народів.

У квітні 2022 року скульптуру робітників демонтували, фігури козаків закрили щитами, а саму арку перейменували на Арку свободи українського народу.

Втім, на думку експертів з Інституту нацпам'яті, цей монумент належить до символіки російської імперської політики й підлягає повному демонтажу.

Демонтаж скульптури робітників (фото: Вікіпедія)