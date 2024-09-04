Скільки заробила Klavdia Petrivna за свої концерти у Палаці спорту: ЗМІ назвали суму

Що відомо

Зокрема, редакція українського видання озвучила суму, яку виконавиця отримала після виступів у столиці. Про це стало відомо після того, як представники Forbes поспілкувалися зі співзасновником та СЕО Concert.ua Дмитром Феліксовим.

"В електронній черзі - тисячі людей, та за першу годину понад 2000 щасливчиків мають свій квиток", - зазначав у соцмережах Феліксов.

Також у джерелі йдеться, що дохід від продажу квитків на платформі Concert.ua поки залишається засекреченим, проте Forbes оцінює доходи у суму близько 10-10,5 мільйонів гривень до сплати податків - це за умови, що ціни на квитки не змінювались впродовж періоду продажів, старт яких розпочався у квітні.

Кадри з концертів співачки (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Найдешевший квиток обійшовся слухачеві в 499 грн, найдорожчий - 7 499. Обидва концерти стали партнерською подією Concert.ua і проходили під лейблом Nebo Music.

"Ще зводимо всі витрати, але виглядає, що значного доходу не буде - можливо, його не буде зовсім", - говорив Феліксов.

Він зазначав, що така ситуація з доходами пов'язана зі значними вкладеннями у підготовку масштабного шоу: технічну частину, костюми та всі інші деталі, які потрібні для проведення подібного івенту.

Спершу артистка була у своєму звичному образі (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Нагадаємо, перші два сольних концерти Klavdia Petrivna, якою виявилася українська виконавиця Соломія Опришко, відбулися у столичному Палаці спорту.

Вперше від початку своєї кар'єри співачка розкрила своє обличчя та представила себе шанувальникам. Проте не обійшлося без критики, адже після виступів деякі юзери почали критикувати співачку за живе виконання пісень.