Сколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали сумму

Что известно

В частности, редакция украинского издания озвучила сумму, полученную исполнительницей после выступлений в столице. Об этом стало известно после того, как представители Forbes пообщались с соучредителем и СЕО Concert.ua Дмитрием Феликсовым.

"В электронной очереди - тысячи людей, и за час более 2000 счастливчиков имеют свой билет", - отмечал в соцсетях Феликсов.

Также в источнике говорится, что доход от продажи билетов на платформе Concert.ua пока остается засекреченным, однако Forbes оценивает доходы в сумму около 10-10,5 миллиона гривен до уплаты налогов - это при условии, что цены на билеты не менялись в период продаж, старт которых начался в апреле

Фото с концертов певицы (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Самый дешевый билет обошелся слушателю в 499 грн, самый дорогой - 7 499. Оба концерта стали партнерским событием Concert.ua и проходили под лейблом Nebo Music.

"Еще сводим все расходы, но похоже, что значительного дохода не будет - возможно, его не будет совсем", - говорил Феликсов.

Он отмечал, что такая ситуация с доходами связана со значительными вложениями в подготовку масштабного шоу: техническую часть, костюмы и все остальные детали, необходимые для проведения подобного ивента.

Сначала артистка была в своем привычном образе (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Напомним, первые два сольных концерта Klavdia Petrivna, которой оказалась украинская исполнительница Соломия Опришко, прошли в столичном Дворце спорта.

Впервые с начала своей карьеры певица открыла свое лицо и представила себя поклонникам. Однако не обошлось без критики, ведь после выступлений некоторые юзеры начали критиковать певицу за живое исполнение песен.