Сколько заработала Klavdia Petrivna за свои концерты во Дворце спорта: СМИ назвали сумму

30 и 31 августа самая загадочная певица страны Klavdia Petrivna дала два концерта, во время которых впервые рассекретила свое лицо и показалась без привычного сценического амплуа. Позже, спустя несколько дней после масштабных мероприятий, СМИ рассекретили, сколько артистке удалось заработать после первых сольников.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Forbes рассказывает об этом подробнее.
В частности, редакция украинского издания озвучила сумму, полученную исполнительницей после выступлений в столице. Об этом стало известно после того, как представители Forbes пообщались с соучредителем и СЕО Concert.ua Дмитрием Феликсовым.
"В электронной очереди - тысячи людей, и за час более 2000 счастливчиков имеют свой билет", - отмечал в соцсетях Феликсов.
Также в источнике говорится, что доход от продажи билетов на платформе Concert.ua пока остается засекреченным, однако Forbes оценивает доходы в сумму около 10-10,5 миллиона гривен до уплаты налогов - это при условии, что цены на билеты не менялись в период продаж, старт которых начался в апреле
Самый дешевый билет обошелся слушателю в 499 грн, самый дорогой - 7 499. Оба концерта стали партнерским событием Concert.ua и проходили под лейблом Nebo Music.
"Еще сводим все расходы, но похоже, что значительного дохода не будет - возможно, его не будет совсем", - говорил Феликсов.
Он отмечал, что такая ситуация с доходами связана со значительными вложениями в подготовку масштабного шоу: техническую часть, костюмы и все остальные детали, необходимые для проведения подобного ивента.
Напомним, первые два сольных концерта Klavdia Petrivna, которой оказалась украинская исполнительница Соломия Опришко, прошли в столичном Дворце спорта.
Впервые с начала своей карьеры певица открыла свое лицо и представила себя поклонникам. Однако не обошлось без критики, ведь после выступлений некоторые юзеры начали критиковать певицу за живое исполнение песен.
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