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Без окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчя

Субота 31 серпня 2024 22:27
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Без окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчя Klavdia Petrivna (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)
Автор: Любов Блажко

Слідом за першим сольним концертом, найзагадковіша співачка України Klavdia Petrivna відіграла і другий, який також відбувся у столичному Палаці спорту. На цьому заході артистка вирішила повністю показати обличчя, знявши вже навіть окуляри.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram знаменитості розповідає про це детальніше.

Klavdia Petrivna повністю показала обличчя

Так, виконавиця відмовилася від свого традиційного амплуа, яке в тому числі складалося з капелюха і маски, щоб залишатися інкогніто. Вона вийшла на сцену у білосніжному вбранні. На її обличчі можна побачити яскравий макіяж, а також об'ємно укладене волосся.

Klavdia Petrivna, справжнє ім'я якої Соломія Опришко, як вважають слухачі, запозичила свій псевдонім з роману "Записки кирпатого Мефістофеля" від українського письменника Володимира Винниченка.

Без окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчяБез окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчя

Артистка перестала приховувати обличчя (скриншоти)

До слова, на своєму першому сольному концерті співачка зробила емоційну заяву та зазначила, що настав час познайомитись їм із прихильниками "без масок, капелюхів і прикрас".

"Я читала кожний ваш коментар, і старалася прислухатися абсолютно до всіх. І сталося так, що дуже логічно, я заплуталася. Тому під час поїдання слушних порад від слушних людей, під час глибоких роздумів, я врешті-решт вирішила, критику залишаю критикам, а я піду своєю дорогою. Колись, побачимось в останній раз. А зараз я для вас, а ви для мене тут, без масок, капелюхів і прикрас", - виголосила зі сцени зірка.

Без окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчяБез окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчяФанати дочекалися цього моменту і побачили обличчя артистки, яка довгий час залишалася інкогніто (скриншоти)

Це були перші сольні виступи виконавиці за час її кар'єри. Увесь цей період, допоки вона не розкрила своє обличчя та не представила себе публіці, фани лише пліткували та намагалися вгадати, хто ж ховається за маскою.

Без окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчяБез окулярів та маски. На другому сольному концерті Klavdia Petrivna повністю показала обличчяВиконавиця розпочинала виступи у звичному амплуа (Фото: instagram.com/klavdia_petrivna)

Через це у мережі навіть виникали гострі коментарі, а Володимир Дантес нещодавно записав обурливу заяву, у якій закликав поважати працю артиста та не намагатися розгадати його таємниць, допоки він сам не захоче їх розкрити.

Повний коментар музиканта - читайте тут.

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