Klavdia Petrivna "нарвалася" на критику за живий спів на концертах (відео)

Співачка Klavdia Petrivna нещодавно дала сольні концерти в Палаці спорту. І там вона не тільки нарешті показала своє обличчя без маски та капелюха , а ще й співала наживо. Втім, це оцінили не всі.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), відома у TikTok викладачка з вокалу Юлія Юрченко зробила "розбір" виступу артистки й розкритикувала Клавдію у своєму новому відео на YouTube.

"Звук дуже нестабільний, він незрозуміло який... Вона навіть не намагається його якось стабілізувати, зробити чіткіше, такого тут немає. І вона задихається, це чудно, тому що високі ноти вона дає співати залу", - одразу заявила викладачка, коли почала слухати перші відео з концерту Клавдії.

"Ні, я розумію, що це дуже відповідально, що вона дуже-дуже хвилюється, це хвилюючий і це дуже стресовий момент, так. Але все одно звук повинен на такій великій сцені звучати нормально", - додала вона.

Юлія не стала приховувати, що не зовсім розуміє, чому Клавдія співає саме так. Викладачка заявила, що артистка "дуже дивно себе поводить".

Юрченко розуміє, що це був перший виступ Клавдії, але вона все одна хотіла побачити гарний результат.

Викладачка з вокалу розкритикувала Клавдію Петрівну (скріншот)

"Я хочу, щоб артисти співали класно, щоб вони займалися своїм голосом, займалися своїм виглядом, своєю поведінкою на сцені. Те, що я зараз бачу тут, це зовсім не співпадає з моїми очікуваннями. Я розумію, що це лише мої очікування і мені ніхто нічого не винен", - визнала вона.

Ба більше, на фрагменті, коли Клавдія співала трек "Я тобі брехала", Юлія почула трохи "автотюну". І співачка, на думку викладачки, не завжди вдало виконувала рядки своїх треків.

"І взагалі, через те, що вона так дуже вальяжно себе поводить... Я розумію, що це, можливо, частина образу чи її продюсери так вимагають, але звук від цього дуже сильно страждає", - пояснила Юрченко.

Клавдію Петрівну "рознесли" за живий спів на концерті (скріншот)

Вона зазначила, що не намагається знущатися з Клавдії, а просто хоче "розібрати" її вокал як викладач. При цьому Юрченко припускає, що артистка могла сильно хвилюватися, а тому співала так, ніби "трошки не в собі".

"Не думаю, що вона зловила зірку... Це виглядає дивно. І я розумію, що вона дуже хвилюється, я розумію наскільки це відповідально. Але як у слухача в мене є питання", - додала Юлія.

Втім, викладачка знайшла декілька моментів, за які похвалила Клавдію. Також вона окремо виділила Артема Пивоварова, який теж виступав на концерті артистки. Його спів вона оцінила дуже схвально.

Потім Юлія послухала, як Klavdia Petrivna наживо співала трек "Сонце, жара". І тут, як заявляє викладачка, теж є мінуси.

"Тут це все дуже розслаблено, на одній з головних сцен нашої країни, тому мене так підбомблює трошечки. Тому що те, що я чула у студійці, і те, що я чую зараз - я не знаходжу ніяких виправдань", - заявила Юрченко.