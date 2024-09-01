Відомий комік довів Анатолія Анатоліча жорстким жартом: "Це просто дно"

Гуморист та стендапер Даня Повар поглузував з ведучого та інтерв'юєра Анатолія Анатоліча. Жарт ледь не вийшов з-під контролю, потім коміку довелося виправдовуватися.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), це сталося під час запису нового випуску шоу NABARI, яке вже вийшло на YouTube.

Як Повар "розвів" Анатоліча

За умовами шоу, гості студії, якими були Даня та Євген Клопотенко, мають виконувати різні завдання. І коміку випала "дія" - записати голосове повідомлення Анатолічу.

Повар мав сказати, що незадоволений інтерв'ю, яке він давав ведучому у квітні цього року. При цьому критика була досить жорсткою.

"Анатолій, привіт! Передивився вп'яте наше інтерв'ю і зрозумів, що це просто дно. Скажи, ти міг його видалити з YouTube? Я зовсім собі не подобаюсь на цьому відео, люди можуть подумати, що я якийсь довб***б", - казав Даня в голосовому для Анатоліча.

Даня Повар пожартував з Анатоліча (скріншот)

Повар хвилювався. Він зазначив, що насправді не шкодує про інтерв'ю Анатолічу. Даня одразу ж хотів вибачитися за жорсткий "войс".

"Анатоліч, ну він середній, масовий такий. Я не можу оцінювати професійність роботи, не знаю, мені було прикольно. Він помело подарував мені. Ну, можливо, щось неправильно він там ставив, запитання, але то вже пох**" , - заявив комік.

Даня Повар влаштував пранк Анатоліча (скріншот)

Вже згодом Анатоліч послухав повідомлення від Дані. І він одразу йому зателефонував. Виявилося, ведучий повірив словам Повара, жарт його довів.

Комік почав перепрошувати й запевняв, що це все було жартом. Потім він розповів, хто з ним в студії. І коли Повар назвав прізвища: Клопотенко та Чорновол (ведучий проекту), Анатоліч почав кричати й лаятися.