Скільки сипати порошку в пральну машину, щоб речі були чистими: точна кількість

Багато хто вважає, що чим більше порошку додати у машинку, то чим краще. Однак, більше - не завжди краще. Адже має значення не тільки ступінь забруднення білизни, але і її кількість, жорсткість води та тип тканини.

Скільки порошку потрібно для прання

Правильна кількість на одне прання - дві столові ложки. Однак, кількість може змінюватись через воду. Якщо вона м'яка, можна давати менше засобу, а якщо тверда - три або чотири столові ложки.

Експерти кажуть, що використання більшої кількості прального порошку може спричинити появу плям і запахів на одязі чи пошкодити саму машинку

Липкий, мильний чи жорсткий одяг - головні ознаки того, що використано забагато мийного засобу. Також це призведе до засмічення лотка для порошку пральної машини і неприємного запаху з барабана.

Однак, якщо ви додасте мало порошку, то речі після прання будуть погано випрані та матимуть помітні ознаки забруднення, жирні чи шорсткі на дотик.

Різниця між сухим і рідким порошком

Загалом порошок краще справляється зі свіжими плямами, а також з сильними забрудненнями на білих речах, але іноді може залишати сліди на одязі.

Рідкі засоби не залишають слідів на білизні, краще видаляють сліди поту.

Якщо ви використовуєте порошок, але він залишає білясті розводи на одязі, то можна перетворити його в рідину. Перш ніж поміщати порошок в машину, просто розчиніть його у воді.