Сколько сыпать порошка в стиральную машину, чтобы вещи были чистыми: точное количество

Многие считают, что чем больше порошка добавить в машинку, тем чем лучше. Однако, больше - не всегда лучше. Ведь имеет значение не только степень загрязнения белья, но и его количество, жесткость воды и тип ткани.

Сколько порошка нужно для стирки

Правильное количество на одну стирку - две столовых ложки. Однако количество может изменяться из-за води. Если она мягкая, можно давать меньше средства, а если твердая - три или четыре столовых ложки.

Эксперты говорят, что использование большего количества стирального порошка может повлечь за собой появление пятен и запахов на одежде или повредить саму машинку

Липкая, мыльная или жесткая одежда - главные признаки того, что использовано слишком много моющего средства. Также это приведет к засорению лотка для порошка стиральной машины и неприятному запаху из барабана.

Однако, если вы добавите мало порошка, то вещи после стирки будут плохо выстираны и будут заметны признаки загрязнения, жирные или шершавые на ощупь.

Разница между сухим и жидким порошком

В общем, порошок лучше справляется со свежими пятнами, а также с сильными загрязнениями на белых вещах, но иногда может оставлять следы на одежде.

Жидкие средства не оставляют следы на белье, лучше удаляют следы пота.

Если вы используете порошок, но он оставляет белесые разводы на одежде, можно превратить его в жидкость. Прежде чем помещать порошок в машину, просто растворите его в воде.