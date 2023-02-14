Як зробити простий кондиціонер для прання вдома: одяг буде м'яким та приємно пахнути

Самостійно зробити кондиціонер для білизни в домашніх умовах зовсім не складно. Більш того, він буде натуральним, безпечним та чудово пом'якшувати будь-які речі.

Про це пише Sante Plus .

Чим можна пом'якшити білизну

Експерти радять пом'якшити свій одяг за допомогою гліцерину. Також він допомагає позбавитись від найстійкіших плям. Рослинний гліцерин можна використовувати так:

для об’ємного зимового одягу налийте ложку рослинного гліцерину в барабан машини перед початком циклу прання;

для легкого одягу можна набрати в миску теплу воду, потім додайте гліцерин з розрахунку одна чайна ложка на літр води. Замочіть у ньому свій одяг на 30 хвилин, потім вижміть;

можна налити столову ложку гліцерину безпосередньо у відділення для кондиціонера пральної машини. Також можна додати кілька крапель ефірних олій. Після цього білизна буде приємно пахнути.

Використайте соду

Вдома можна зробити свій власний кондиціонер для білизни з натуральних інгредієнтів. Допоможе у цьому звичайна сода.

Необхідно додати 1/2 склянки у відділення для кондиціонера перед циклом прання. Після цього одяг буде очищеним та м'яким.

Ополіскувач з ефірними оліями

Одяг буде м'яким та приємно пахнути завдяки ополіскувачу з ефірними оліями. Додати можна будь-які.

Щоб зробили 1 літр засобу, знадобиться:

30 мл оцту;

70 мл води;

10-15 крапель ефірного масла.

Потрібно налити в місткість ефірної олії та додати оцет. Після цього налити воду та перемішувати, поки розчин не стане абсолютно однорідним.