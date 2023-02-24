Чому пральна машина погано віджимає одяг: не робіть цих типових помилок

Зараз важко уявити сучасне життя без пральної машини. Однак, інколи такий прилад може погано віджимати речі і вода з них просто буде литися. Таке може статись через кілька простих причин.

Пральна машина, яка більше не віджимає білизну належним чином, справжня проблема. Кілька типових помилок можуть спричинити цю проблему

Неправильний спосіб прання

Однією з найпоширеніших причин несправності пральної машини є неправильний вибір програми. Сучасні машини мають різні режими, кожен з яких виконує певну функцію. Однак деякі з них автоматично вимикають цикл віджиму, щоб захистити одяг.

Важливо обирати правильний режим для кожного типу одягу.

Проблема зі шлангом

Якщо ваша пральна машина більше не віджимає, то шланг може бути причиною такої незручності. Зокрема, вихід до шлангу, через який виходить вода, може бути закрито білизною, шкарпеткою або будь-якими іншими речами.

Для цього завжди перевіряйте та спорожнюйте всі кишені одягу, перш ніж класти його в барабан.

Забитий зливний фільтр

Всі пральні машини оснащені зливним фільтром. З часом він засмічується. Важливо чистити його приблизно кожні шість місяців.

Необхідно очищати фільтр від усього сміття та залишків, а потім промивати його водою.

Велика кількість білизни

Якщо пральна машина більше не віджимає, то це може бути через заблокований барабан. Це може статися, якщо ви поклали занадто багато одягу в машину.