Скільки коштує відпочити у Ritz-Carlton Jeddah після переговорів України і США: ціни, фото номерів

Що пропонує гостям Ritz-Carlton Jeddah

The Ritz-Carlton Jeddah розташований у престижному районі Аль-Хамра, неподалік від набережної Корніш, з видом на фонтан короля Фахда, за 20 км від міжнародного аеропорту Короля Абдул-Азіза.

Готель пропонує:

безкоштовний Wi-Fi

безкоштовну парковку

два ресторани

сучасний фітнес-центр

спа-центр із сауною та гідромасажною ванною.

Відпочинок у Ritz-Carlton Jeddah коштує не дешево (фото: booking.com)

Також гостям пропонують консьєрж-сервіс (допомогу у організації екскурсій, бронюванні ресторанів, замовленні транспорту тощо), цілодобове обслуговування номерів, послуги пральні та хімчистки, клуб з розважальними програмами для сімей з дітьми.

Для ділових мандрівників доступні конференц-зали та офісні послуги. Відпочинок у Ritz-Carlton Jeddah (фото: booking.com)

Деякі номери оснащені кухнею з холодильником, посудомийною машиною та духовкою.

Гостям помешкання пропонують на вибір "шведський стіл", континентальний чи американський сніданки.

Скільки коштують і як виглядають номери у Ritz-Carlton Jeddah

Готель пропонує різноманітні категорії номерів, від комфортабельних Deluxe Rooms до вишуканих Royal Suites, кожен з яких відрізняється витонченим дизайном, панорамними видами та сучасними зручностями.

Відпочинок у Ritz-Carlton Jeddah (фото: booking.com)

Усі номери та люкси обладнані кондиціонером, плазмовими телевізорами, високошвидкісним Wi-Fi, розкішними ванними кімнатами з ексклюзивними туалетно-косметичними засобами та іншими зручностями для комфортного перебування.