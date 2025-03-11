Мода Саудівської Аравії: що носять чоловіки, жінки та спадковий принц (фото)

Саудівська Аравія , де 11 березня проходять перемовини між Україною та США , є однією з найвпливовіших країн Близького Сходу. Мода королівства поєднує в собі глибокі традиції ісламу та культурні цінності суспільства.

Що носять чоловіки

Іслам тісно переплітається з усіма аспектами політичного та побутового життя Саудівської Аравії. Одяг пов’язує людей з релігією, традиціями та соціальним статусом. Так, аравійські чоловіки носять "тоб" - довгу сорочку з вовни або бавони, яка забезпечує комфорт у спекотну погоду. Голову покривають білим або червоно-білим бавовняним полотном під назвою "гутра" або "куфія". Його закріплюють чорним обручем - "агал". Доповненням гардероба у холодні дні стають плащі з верблюжої вовни.

Під час деяких ділових зустрічей чоловіки професій політичних спрямувань можуть відповідно до міжнародного дрескоду носити офіційний діловий костюм.

Чоловічий одяг в Саудівській Аравії (фото: GettyImages)

Що носять жінки

Традиційно жінки Саудівської Аравії повинні дотримувати скромного стилю в одязі. Вони носять вбрання з народним орнаментом, проте на вулицю зверху одягають довгий чорний плащ "абаю" та головний убір "нікаб", який повністю закриває обличчя, відкритими залишаються лише очі. Цікаво, що кілька років тому в королівстві скасували носіння абаї як обов'язкову умову.

Жінки в Саудівській Аравії (фото: GettyImges)

Як відомо, в останні роки уряд Саудівської Аравії дозволив іноземним жінкам не покривати голову, проте скромного стилю в одязі потрібно дотримуватися. Крім того, жінка може бути присутньою на перемовинах, але не на першому плані. На ділові зустрічі варто обирати костюм, взуття на низьких підборах і легкий шарф.

Що носить спадковий принц Саудівської Аравії

Мухаммед ібн Салман, з яким Зеленський встиг обговорити кроки до завершення війни під час зустрічі в Саудівській Аравії, одягається відповідно до традицій його країни. Його образ не лише відображає особливості культури країни, а й підкреслює статус і приналежність до королівської сім'ї. Так, його гардероб включає:

білий або чорний тоб;

червону або білу гутру з агалом;

бішт - розкішний накидний плащ, який часто прикрашений золотистим орнаментом.

Принц Саудівської Аравії (фото: GettyImages)

Чи можуть іноземці носити місцевий одяг?

Іноземцям категорично не рекомендується носити традиційний арабський одяг в ісламській країні. Колір, фасон та оздоблення наряду відображають приналежність людини до культурного середовища. Краще дотримуватися норми й вдягатися скромно, уникаючи відкритих частин тіла, крім кистей рук та обличчя.

Зазначимо, в останні кілька років в Саудівській Аравії провели реформування прав жінок за ініціативою кронпринца Мухаммеда бін Салмана. Так, було дозволено керувати автомобілем, подорожувати без дозволу опікуна-чоловіка, реєструвати шлюби, розлучення, народження дітей, працювати в юридичній сфері, правоохоронних органах та військових структурах, відвідувати культурні заходи тощо. Також почали призначати жінок на дипломатичні посади.

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