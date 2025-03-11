Як проходить зустріч України та США у Джидді: перші подробиці переговорів

Україна та США у вівторок, 11 березня, розпочали офіційну зустріч, яка є першою після гучної суперечки в Білому домі. Переговори проходять у Джидді (Саудівська Аравія).

РБК-Україна розповідає, що відомо про новий раунд перемовин між Україною та США.

Перші подробиці зустрічі

Як офіційно заявили в Державному департаменті США, початок зустрічі сторін - о 12:00 за місцевим часом (11:00 за Києвом).

О 10:51 в Міністерстві закордонних справ України повідомили, що "в Джидді, Саудівська Аравія, розпочинається зустріч української та американської делегацій".

"Ключовими темами зустрічі стануть шлях до миру та двосторонні відносини України та США​​​​​", - зазначили в МЗС.

У відомстві опублікували відео з українською делегацією, її супроводжують представники Саудівської Аравії, країни, яка приймає зустріч України та США на високому рівні.

Україну представляють:

голова Офісу президента Андрій Єрмак,

міністр закордонних справ Андрій Сибіга,

міністр оборони Рустем Умєров,

заступник Єрмака, екскомандир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

США представляють:

державний секретар США Марко Рубіо,

радник президента США з нацбезпеки Майк Волц.

Раніше повідомлялося, що у перемовинах братиме участь і спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф. МЗС України спочатку назвало його серед учасників, але згодом відредагувало пост, видаливши його ім'я. Держдеп також не згадав його в офіційній заяві.

Фото: Єрмак опублікував фото із зустрічі в Джидді (t.me/ermaka2022) "Почалася зустріч делегацій України та США у Саудівській Аравії. Починаємо роботу", - написав у Телеграм-каналі Єрмак. Згодом він додав, що "зустріч з командою США почалася дуже конструктивно". Про що говоритимуть Україна та США

Очікування з боку України

Зазначимо, що спочатку у Саудівській Аравії відбулася зустріч президента Володимира Зеленського зі спадкоємним принцом, а після - зустріч делегацій України й США без присутності українського глави держави.

За словами Зеленського, з боку Києва "буде чітка налаштованість на конструктив". Він висловив сподівання, що "вдасться обговорити й погодити необхідні рішення та кроки".

Єрмак своєю чергою повідомив, що на порядку денному української сторони - захист українських інтересів та чітке бачення завершення війни.

МЗС України раніше ж анонсувало, що сторони говоритимуть про "шлях до миру", українсько-американські двосторонні відносини та стратегічне партнерство та його подальший розвиток.

Як і українська, так і американська сторона не виключили, що може бути підписана угода про копалини, яку мали укласти під час візиту Зеленського до Вашингтону 28 лютого.

Очікування з боку США

Рубіо, який очолює делегацію США, заявив, що американська сторона під час переговорів в Джидді хоче почути від України, "на які поступки вона може піти заради миру".

"Після зустрічі представників США та України в Саудівській Аравії Трамп вирішить, чи відновлювати військову допомогу Україні, чи ні", - сказав Рубіо в інтерв'ю дорогою до Саудівської Аравії.

Він також сказав, що у нього не запланована розмова з президентом України у Джидді. Однак він не виключив можливість неформальної розмови з українським главою держави поза межами офіційних зустрічей.

Своєю чергою Віткофф підтвердив, що зустріч полягає в тому, щоб "встановити рамки для мирної угоди".

"Я думаю, що для нас важливішою темою обговорення є укладання мирної угоди", - сказав він журналістам.

Своїми очікуваннями від зустрічі поділився і радник президента США з нацбезпеки. За його словами, зустріч зосереджуватиметься на тому, щоб "досягти перемир’я".

"У нас були попередні розмови з росіянами, українці мали чудову можливість об’єднати наші економіки завдяки тій угоді про мінерали. На жаль, все пішло не так добре. Але я думаю, що ми можемо повернутися до цього", - сказав Волц.

Що передувало новому раунду перемовин

Нагадаємо, що новий раунд перемовин між Києвом і Вашингтоном проходять на тлі розпорядження президента США Дональда Трампа призупинити надання військової допомоги Україні та розвідувальних даних після публічної суперечки 28 лютого в Овальному кабінеті між Зеленським, Трампом і віце-президентом США Джей Ді Венсом.

Тоді після сварки американський президент заявив, що український глава держави "не готовий до миру". Президент України достроково залишив Білий дім, не підписавши угоду про корисні копалини.

Водночас 4 березня Зеленський заявив про готовність працювати "під сильним лідерством" Трампа заради миру. Він запропонував ініціативу щодо перемир'я в небі та на морі між Україною та РФ, "щоб потім дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду".

Сам Трамп каже, що очікує "хороших результатів" від переговорів між американськими та українськими представниками в Саудівській Аравії. За його словами, США близькі до зняття "паузи" в обміні розвідданими з Україною.

"Я вважаю, що цього тижня ми досягнемо значного прогресу", - сказав Трамп напередодні про очікування від переговорів.