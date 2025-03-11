Гостинність по-саудівськи. Що їдять і п’ють під час переговорів України та США

Переговори між Україною та США у Джидді (Саудівська Аравія) 11 березня - у фокусі світової уваги. І окрім складних політичних питань, існує і менш помітна, але не менш цікава сторона - гастрономічна.

Чим пригощають на переговорах України та США у Джидді?

Під час дипломатичних зустрічей у Саудівській Аравії традиційно подають закуски, які відображають місцеву культуру та гостинність. Під час переговорів між українською та американською делегаціями організатори зустрічі не стали робити жодних виключень.

Зустріч України і США в Джидді (фото: Getty Images)

Так, на фото і відео, що публікуються ЗМІ, видно, що біля кожного представника переговорного процесу стоїть пляшка води (і склянка до неї), а також кришталеві посудини з різними видами горіхів та сухофруктів. Зауважимо, що це типові закуски, які часто подають під час дипломатичних зустрічей у країнах Близького Сходу.

Зустріч України і США в Джидді (фото: t.me/ermaka2022)

Що подадуть на обід і вечерю?

Зазвичай, якщо зустріч затягується, то делегації роблять перерву на обід. Звісно, борщем, варениками або салом дипломатів не будуть частувати. Загалом, перші страви дуже рідко подають на подібних зустрічах. Так само вкрай рідко на столах присутні традиційні страви країн, які беруть участь у них.

Швидше за все, гостей чекають такі страви і напої під час обіду:

різноманітні види кави

невелика, легка у споживанні випічка

невеликі сендвічі

свіжі салати з різними заправками

фруктові тарілки

страви з рису

м'ясо (не свинина) або риба

хумус, мутабаль та інше мезе

різні види хліба, включаючи піту

десерти

Вино та інші види алкогольних напоїв в меню не передбачаються.

Для прикладу, під час зустрічі переговорного процесу між Росією та США в Ер-Ріяді учасникам на ланч було запропоновано чотири варіанти головних страв: запечене філе риби хамур з креветками та овочами, стейк із перцем під кукурудзяним соусом з картоплею, ягня та халяльний кебаб із трюфелем.

Повне меню виглядало так:

Аперитив

асорті з мезе

салат з авокадо

арабські пиріжки "Самбусіки"

Закуски:

симфонія з гребінця, креветки та лосося з маракуєю

листовий салат з оливковою олією, лимоном та заправкою з ікри

Головна страва:

запечене філе риби хамур з креветками та зеленими овочами з соусом

стейк із зеленим перцем під кукурудзяним соусом з картоплею

ціле ягня з рисом

халяльний кебаб із трюфелем

Десерт:

східна кунафа

шматочки фруктів

Зазначимо, що офіційне протокольне меню суттєво відрізняється від класичного ресторанного меню. Тому навряд чи українських і американських представників частували стравами з меню ресторанів готелю The Ritz-Carlton Jeddah, де відбувається зустріч.

Якщо зустріч затягнеться до вечора, то українцям і американцям можуть запропонувати також повечеряти у готелі.

Ось кілька типових страв, які можуть бути запропоновані: манді (страва з рису, баранини та спецій, приготована в спеціальній печі), кабса (популярна страва з рису, курки або морепродуктів), фаттуш, хумус, арабська кава або чай з м'ятою, свіжовичавлені соки, десерти (пахлава, кнафе, умм алі тощо).

Що відомо про зустріч в Саудівській Аравії 11 березня

11 березня у Саудівській Аравії проходить зустріч делегацій України й США. Під час переговорів очікується порушення питання підтримки Вашингтона, а також обміну розвідувальними даними між країнами.

Українську делегацію представляють керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров і заступник керівника ОП Павло Паліса.

Американську делегацію на переговорах очолюють високопоставлені представники: Державний секретар Марко Рубіо, Радник президента з національної безпеки Майк Волц та Спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

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