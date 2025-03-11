Скандалу через костюми не буде. У чому українська делегація приїхала на зустріч з США у Джидді: відео і фото

У Джидді, що в Саудівській Аравії, розпочалися переговори України і США . Вранці 11 березня українська делегація, яку очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак, прибула на важливу зустріч. І їхній зовнішній вигляд одразу привернув увагу.

Чому всі говорять про одяг української делегації?

Під час попередніх міжнародних зустрічей українська делегація обирала різні стилі одягу. Особливу увагу до цього питання світові ЗМІ почали приділяти після того, як під час нещодавнього візиту до США на зустріч з главою Білого дому Дональдом Трампом Володимир Зеленський прийшов не у "традиційному" костюмі, а у чорному вбранні з українським гербом на грудях.

Це викликало роздратування Трампа, який наголосив на дрес-коді українського президента під час прес-конференції.

Даний інцидент обговорювався у соціальних мережах та ЗМІ не менше, ніж подальша суперечка Зеленського з Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Однак більшість світових лідерів підтримали українського президента, а про недоречний коментар американського президента навіть почали складати пісні. Крім того, поведінка представників Білого дому стала об’єктом висміювання на американському телебаченні.

9 березня, під час вручення Шевченківської премії, вже й сам Зеленський, виступаючи перед культурною та мистецькою спільнотою України, пожартував про відсутність костюма.

"Ще раз дякую усім українським творцям. Вибачте, що не в костюмі", - сказав він. Володимир Зеленський (фото: FirstLadyOfUkraine)

Разом з тим американці почали скуповувати одяг, що нагадує стиль Зеленського. Зокрема зріс попит на поло та футболки, аналогічні тим, які часто носить президент України.

Таким чином громадяни США висловлюють свою солідарність з нашою країною, обираючи одяг, що став символом українського лідерства та стійкості у час війни.

Як виглядають представники України на зустріч з США у Джидді

Сьогодні ж для зустрічі з американцями Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса виявилися обрали строгі темні костюми та краватки стриманих кольорів.

Не виключено, що українська сторона свідомо обрала такий формат одягу, аби підкреслити робочу атмосферу зустрічі та уникнути будь-яких відволікаючих факторів, у тому числі спекуляцій навколо зовнішнього вигляду. Зустріч України і США у Джидді (фото: x.com/alekhbariyatv)

"Ну поки про перемовини між США та Україною відомо точно лише один факт - всі в костюмах", - пожартував у своєму Telegram-каналі народний депутат Ярослав Железняк. Зустріч України і США у Джидді (фото: Getty Images)

Що відомо про переговори в Саудівській Аравії

11 березня 2025 року в Джидді відбудуться переговори між делегаціями України та США, спрямовані на пошук шляхів завершення війни з Росією та відновлення двосторонніх відносин.

З української сторони на переговорах будуть порушені питання встановлення режиму тиші на морі, заборони на далекобійні удари та звільнення полонених. Ці заходи вважаються такими, що їх можна швидко реалізувати та контролювати. Крім того, Україна готова підписати угоду щодо рідкісноземельних копалин під час зустрічі.

Американську делегацію очолюють державний секретар Марко Рубіо, радник президента з національної безпеки Майк Волц та спеціальний представник з питань Близького Сходу Стів Віткофф. Основна мета переговорів, за словами американців, оцінити готовність України до компромісів для досягнення миру та обговорити можливість відновлення військової допомоги та обміну розвідданими, які були призупинені після напружених переговорів між президентами США та України.

Володимир Зеленський не братиме безпосередньої участі в переговорах між делегаціями. Однак він висловив сподівання на конструктивний діалог та вагомі результати зустрічі.

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