Ось чому Зеленський зустрівся з Трампом не в костюмі. Стилістка назвала важливі нюанси скандалу
Зустріч президентів США та України, яка відбулася 28 лютого у Білому домі, досі залишається однією з найгарячіших тем. І багатьох цікавить момент з одягом, адже Володимиру Зеленському довелося пояснювати, чому він приїхав до Дональда Трампа не в костюмі.
Як повідодомляє РБК-Україна (проект Styler), на своїй сторінці в Instagram стилістка Олена Шевченко розібрала образи президентів та сказала, в чому приховані меседжи їхнього одягу.
"Один виглядає як людина, яка керує світом. Інший - як людина, яка бореться за свою країну. Політичний стиль - це не просто одяг. Це зброя, сигнал, психологічний трюк. Кожна деталь - не випадкова. Від кольору до краватки, від текстури тканини до манери носіння. А головне - все це впливає на сприйняття!" - зазначила Олена.
Тому вона вирішила провести розбір образів Трампа та Зеленського з погляду психології стилю.
Президент США, вважає Шевченко, обрав вбрання, яке можна назвати "Класичний альфа".
"Костюм: темно-синій строгий крій, що кричить "я тут головний!". Краватка: як завжди - червона, бо це символ влади, контролю і бажання домінувати над усіма (Чому не синя? Бо синій - це дипломатія, а Трамп дипломатією не грається). Білий комірець, широкі плечі: усе чітко, структуровано, жорстко. Костюм ніби каже: "Я тут не для балачок. Я тут, щоб перемагати", - описала "лук" Трампа стилістка.
Його одяг, вважає Олена, транслює владу та "ілюзію непохитності", ніби промовляє: "Я не веду діалог - я ставлю умови, "Дивіться на мене, слухайте мене, поважайте мене".
Зеленський і Трамп (фото: Getty Images)
"Іронія в тому, що в реальності одяг не завжди дорівнює впливу. Але Трамп грає за старими правилами, де влада - це костюм, грубий голос і вказівний палець, що завжди когось засуджує. Тільки ось часи змінились", - зазначила Шевченко.
Також вона розповіла, про що може свідчити образ Зеленського.
"Чорний светр. Стриманий. Чорний колір влади та трауру - це одяг людини, яка працює в умовах повномасштабного вторгнення. Темні однотонні кольори, мінімалізм - це не костюм, а форма, що говорить: "Я свій серед своїх". Відсутність краватки - він не грає в традиційну політичну гру. Краватки - це про статус і ієрархію. Зеленський робить ставку не на них, а на реальну дію", - стверджує стилістка.
І такий "лук", вважає Шевченко, транслює декілька месседжів:
- "Я не політик, я - частина народу"
- "Я не буду витрачати час на зовнішній лоск, коли моїй країні потрібна реальна робота"
- "Моя сила - не в костюмі, а в діях".
"У світі політиків, де костюм - це символ влади, Зеленський відмовляється грати за цими правилами. І саме тому його стиль викликає так багато реакцій - він не кричить про вплив, він просто впливає", - заявила стилістка.
Питання про костюм Зеленського - як це було
28 лютого під час зустрічі президентів США та України один з журналістів спитав, чому Зеленський прибув у Білий дім не у костюмі. Це питання бурхливо сприйняли присутні в Овальному кабінеті.
У відповідь на це Зеленський сказав, що вдягне костюм, коли Україна переможе у війні, коли припиняться бойові дії.
Втім, це стало лише початком критики президента. Згодом сварка почалася вже між ним та Трампом.
Вас також може зацікавити
- Якими будуть наслідки конфлікту Зеленського і Трампа
- Як за ці роки змінився стиль Зеленського
- Чому Зеленський не ходить в краватці, на думку експерта.