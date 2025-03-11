Делегація України прибула на переговори з американцями в Саудівській Аравії

Делегація України прибула до Джидди в Саудівській Аравії для переговорів з представниками США. Групу очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Єрмака в Telegram .

"Команда на місці. Готуємось до роботи", - написав він.

За його словами, делегація має чітке бачення завершення війни та захищатиме українські інтереси.

"Будемо ефективно працювати з нашими американськими партнерами", - додав Єрмак.

Переговори в Саудівській Аравії

Нагадаємо, 11 березня у Джидді в Саудівській Аравії відбудуться переговори між делегаціями України та США.

Україну представлятимуть керівник Офісу Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умєров. З американської сторони очікуються держсекретар Марко Рубіо, радник із нацбезпеки Майк Волтц та спецпредставник президента США Стів Віткофф.

За даними ЗМІ, очікується, що Київ запропонує повітряне та морське перемир’я з Росією під час переговорів.

Перед переговорами держсекретар США Марко Рубіо сказав, що бачить перспективи в пропозиції України щодо часткового припинення вогню для завершення війни.

Рубіо висловив сподівання, що питання призупинення Вашингтоном військової допомоги Україні може бути вирішене під час переговорів у Саудівській Аравії.

Він також заявив, що рамках мирної угоди Україні доведеться поступитися Росії захопленими територіями.