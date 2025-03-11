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Трамп 50 днів на посаді президента: Білий дім назвав список досягнень

Вівторок 11 березня 2025 05:07
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Трамп 50 днів на посаді президента: Білий дім назвав список досягнень Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп станом на вечір, 10 березня (у Штатах досі понеділок), перебуває на посаді глави держави 50 днів. Також під його керівництвом уже є 50 перемог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Білого дому в соцмережі Х.

"Сьогодні президент Дональд Дж. Трамп відзначає 50 днів свого перебування при владі, і він уже зарекомендував себе як найвпливовіший президент нашого часу. Перемоги не припиняються - і президент Трамп тільки починає", - йдеться в повідомленні.

Також Білий дім навів список 50 перемог американського народу під керівництвом Трампа за перші 50 днів. Зокрема, він:

  1. забезпечив безпеку кордону безпрецедентним чином;
  2. підписав закон на честь Лейкена Ралі, який набув чинності. У цьому документі йдеться про те, що нелегальних іммігрантів, заарештованих або обвинувачених у крадіжці або насильстві, помістять під варту. Цей закон реалізовано в пам'ять про студента коледжу з Джорджії Лейкена Райлі, якого вбив нелегальний іммігрант;
  3. Трамп почав депортацію нелегальних іммігрантів-вбивць, ґвалтівників і наркоторговців;
  4. анонсовані мита президента вирівнюють умови гри для американських робітників;
  5. Трамп взявся за вирішення фентанілової кризи;
  6. забезпечив мільярди нових доларів у США;
  7. повертає виробництво в Америку;
  8. врятував американських громадян, утримуваних у заручниках за кордоном (зокрема, з Венесуели, Афганістану, полону ХАМАС, РФ і Білорусі);
  9. відновив максимальний тиск на Іран;
  10. підписав указ про поновлення на службі з виплатою компенсацій військовослужбовцям США, яких було звільнено у зв'язку з ухваленим за часів Байдена мандатом на вакцину COVID-19;
  11. забезпечив арешт міжнародного терориста Мохаммада "Джафара" Шаріфулла;
  12. вивільнив американську енергію (США стали найбільшим експортером природного газу у світі, відкрило 625 млн акрів для морського буріння, засновано нацраду для максимального використання великих енергетичних ресурсів Америки);
  13. закінчено заборону Байдена на експорт скрапленого природного газу;
  14. ампутував усі прокитайські й антиамериканські енергетичні постанови адміністрації Байдена, які скорочували робочі місця;
  15. закінчив зловживання адміністрацією Байдена схемою умовно-дострокового звільнення нелегальних мігрантів;
  16. прагне миру в усьому світі;
  17. Трамп підписав указ про захист дітей від хімічного та хірургічного каліцтва;
  18. закінчив несправедливу практику примусу жінок змагатися з чоловіками у спорті;
  19. припиняє марнотратство, шахрайство і зловживання в уряді;
  20. реформує федеральну бюрократію;
  21. закінчив ініціативи "різноманітності, рівності та інклюзивності";
  22. поклав край ідеологічній обробці американських студентів;
  23. закінчив перетворення уряду на зброю проти своїх громадян;
  24. скасував закон проти американських громадян (кінець цензурі, антихристиянським упередженням, помилування 23 американців, яких переслідувала адміністрація Байдена, і двох поліцейських, яких посадили за виконання своїх обов'язків);
  25. Трамп робить життя доступнішим для пересічних американців;
  26. зробив офіційною політикою уряду США, що існує тільки дві статі;
  27. припиняє антисемітизм в університетських містечках;
  28. скоротив бюрократичну "тяганину";
  29. повернув найм на основі заслуг;
  30. довів набір в армію до найвищого рівня за останні десятиліття;
  31. заборонив фінансування БАПОР - агентства ООН, в якому працювали сотні бойовиків ХАМАС і джихаду;
  32. відновлено прикордонної стіни - додано більш ніж 400 миль стіни, побудованої під час його першого терміну;
  33. припиняє мандат Байдена на електромобілі;
  34. поклав край війні з криптовалютою;
  35. заснував Комісію "Зробимо Америку знову здоровою", яка перенаправляє національну увагу на зміцнення здоров'я, а не просто на боротьбу з хворобами;
  36. розширив доступ до екстракорпорального запліднення (ЕКЗ);
  37. заснував Управління у справах віросповідання, яке покликане захищати релігійні свободи американців;
  38. відновив прозорість уряду (наказав розсекретити документи, пов'язані з убивством президента США Джона Кеннеді та преподобного доктора Мартіна Лютера Кінга);
  39. підвищив стандарти для правоохоронних органів;
  40. повертає закон і порядок в американські міста (відновлено смертну кару за тяжкі федеральні злочини; закликав конгрес ухвалити законопроєкт про боротьбу зі злочинністю, який посилює покарання рецидивістів і водночас посилює захист співробітників поліції, щоб вони спокійно могли виконувати свою роботу, не побоюючись наслідків);
  41. Трамп реформував федеральну систему реагування на стихійні лиха;
  42. розправився з так званими "містами-притулками";
  43. відкотив назад спроби Байдена запровадити обов'язкові паперові трубочки;
  44. доручив міністру фінансів припинити випуск пенні, вартість якого становить 3,69 цента;
  45. припинив затвердження обтяжливої для Нью-Йорка схеми "ціноутворення в умовах перевантаженості доріг";
  46. змусив Вашингтон очистити табори бездомних;
  47. припиняє "задушливу хватку Китаю над Панамським Уралом, прагнучи повернути його під законне володіння США;
  48. призупинив впровадження обтяжливих вимог до звітності, які обтяжують малий бізнес непотрібною бюрократичною тяганиною.

Новина доповнюється...

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