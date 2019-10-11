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Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)

STYLERПерсоны    11.10.2019 - 17:32
Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg vynnyk)

Олег Винник отправился на Восток Украины

Олег Винник, который в последнее время то и дело попадает в скандалы после своего участия в видеоролике "Всем мир" с одиозными российскими звездами, уехал с гастролями по Востоку и Югу Украины.

В перерывах между концертами главный украинский сердцеед посетил Святогорскую лавру в самом зеленом городе Украины в Донецкой области.

На своей Instagram-странице певец, которому недавно "заминировали" концерт в Сумах, написал, что приехал насладиться тишиной и осенней красотой.

Стоит отметить, что после концертов в Святогорске, Винник отправился в Покровск и Бердянск с концертным туром "Роксолана".

Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)

Винник уехал на Донбасс после скандала (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Пользователи сети своеобразно отнеслись к беспечности "любимца всех вовчиць", который даже после попадания в "Миротворец" продолжает зарабатывать на украинских просторах.

Исполнителя забросали противоречивыми комментариями, кое-кто даже пригласил Винника в оккупированный Донецк.

"Ждем в Донецке, тут уже рядом, всего 100 км", - написала одна из подписчиц.

"Юний орел", - с иронией написала фанатка.

"А почему не в Чебоксарах", - съязвил подписчик.

"Ты - не украинец!"- припомнил недавнюю "зраду" юзер.

Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)Скандальный Винник уехал на Донбасс насладится тишиной и красотой (фото)

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