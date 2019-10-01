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Я отвечаю за свои слова: Винник объяснил свое участие в российском флешмобе

STYLERПерсоны    01.10.2019 - 16:39
Я отвечаю за свои слова: Винник объяснил свое участие в российском флешмобе
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник высказался относительно скандала с его участием

Олег Винник - украинский певец, который недавно попал в скандал в связи со своим участием в российском проекте за мир, впервые прокомментировал это недоразумение. Артист уверил, что его видео использовали во флешмобе #ВсемМир с известными деятелями культуры без его разрешения.

"Я участвовал исключительно в флешмобе к Всемирному Дню мира, в клипе мое лицо использовали без моего ведома", - сказал певец.

Олег Винник извинился перед семьями воинов, которые погибли во время захвата Крыма, так как ранее он говорил, что ни один воин не погиб во время оккупации Россией полуострова.

Я отвечаю за свои слова: Винник объяснил свое участие в российском флешмобе

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)"Этот месседж я сделал в Международный День мира - сознательно, уверенно, вдумчиво, решительно, ответственно. Я не хочу, чтобы люди погибали. Я хочу, чтобы был мир, и я об этом говорю. Я отвечаю за свои слова и поступки, и каждому этого желаю. Мне кажется, что в этом мире нет ни однго адекватного человека, который скажет: "Я не хочу мира". Если у тебя есть возможность "крикнуть" на весь мир, - это надо делать", - отметил артист.

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К слову, Олег объяснил, что согласился принять участие исключительно в флешмобе. В клипе группы Мир519 лицо Олега Винника было использовано без ведома артиста.

"Со мной об этом не договаривались, и я никогда бы не согласился сняться в клипе этого артиста. Сразу после выхода видеоролика мы обратились к организаторам с требованием изъять нашу часть видео", - объяснил Винник.

Об участии в проекте российских артистов Олег Винник узнал непосредственно в день выхода видеоклипа. Полный список участников флешмоба до этого ему был неизвестен.

Винник отметил, что его неоднократно приглашали выступить в России, но он всегда категорически отказывался, так как является патриотом своей страны. По поводу Крыма, он утвердительно ответил, что "Крым - мой".

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