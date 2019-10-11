Скандальний Винник поїхав на Донбас насолодитися тишею і красою (фото)

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg vynnyk)

Олег Винник вирушив на Схід України

Олег Винник, який останнім часом раз у раз потрапляє в скандали після своєї участі у відеоролику "Всім мир" з одіозними російськими зірками, виїхав з гастролями за Схід і Південь України.

В перервах між концертами головний український серцеїд відвідав Святогірську лавру в самому зеленому місті України в Донецькій області.

На своїй Instagram-сторінці співак, якому нещодавно "замінували" концерт у Сумах, написав, що приїхав насолодитися тишею і осінньою красою.

Варто відзначити, що після концертів у Святогірську, Винник відправився в Покровськ і Бердянськ з концертним туром "Роксолана".

Винник поїхав на Донбас після скандалу (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Користувачі мережі своєрідно поставилися до безпечності "улюбленця всіх вовчиць", який навіть після попадання в "Миротворець" продовжує заробляти на українських теренах.

Виконавця закидали суперечливими коментарями, дехто навіть запросив Винника в окупований Донецьк.

"Чекаємо в Донецьку, тут вже поруч, всього 100 км", - написала одна з підписниць.

"Юний орел", - з іронією написала фанатка.

"А чому не в Чебоксарах", - пожартував підписник.

"Ти - не українець!"- пригадав недавню "зраду" юзер.