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Почему я не могу там выступить? Винник снова оскандалился с Крымом

STYLERПерсоны    01.10.2019 - 19:24
Почему я не могу там выступить? Винник снова оскандалился с Крымом
Фото: Олег Винник (instagram.com/olegg.vynnyk)

Олег Винник считает, что украинцы могут ездить на оккупированный полуостров

Олег Винник, который объяснил свое участие в российском флешмобе за мир, снова оскандалился с заявлениями о Крыме. В этот раз на пресс-конференции он довольно неоднозначно высказался об оккупированном полуострове. Певец искренне недоумевает, почему же, если Крым - украинский, то наши люди не могут спокойно туда ездить отдыхать.

"Если все говорят "Крым наш", почему наши соотечественники едут туда отдыхать, то это нормально? Это ведь разрешено законом? Мы должны закон уважать. Но наши соотечественники имеют право ездить в Крым", - сказал Олег Винник.

Также артист возмутился, что на певцов, которые ездят в Крым сразу же вешают ярлыки и называют их предателями. По мнению Винника, это совсем неправильно. Также артист отметил, что он выступал в Крыму еще в далеком 2011 году.

"Но, опять таки, я, который начинал выступать в 2011 или 2012 году в "Юбилейном" в Крыму. Я могу как артист сейчас поехать в Крым и сделать концерт для соотечественников? Если поедет артист и даст концерт в Крыму для наших людей, он кем для вас будет? Предателем. Так о чем мы говорим? Если мы кричим "Крым наш", то почему я не могу поехать туда выступить?" - сказал Олег.

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