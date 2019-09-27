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Скандал с Олегом Винником: певца внесли в базу "Миротоворец"

STYLERПерсоны    27.09.2019 - 11:15
Скандал с Олегом Винником: певца внесли в базу "Миротоворец"
Олег Винник внесен в "Миротворец" (Коллаж РБК-Украина)

Пресс-служба Олега Винника попыталась объяснить участие певца в пропагандистском ролике

Олег Винник, любимец украинской публики, который угодил в грандиозный скандал из-за того, что снялся в одном клипе с российскими артистами, поддержавшими аннексию Крыма, был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Олега Винника назвали участником пропагандисткой антиукраинской акции #ВсемМир, которая направлена на перекладывание ответственности за развязывание Россией войны против Украины.

Скандал с Олегом Винником: певца внесли в базу &quot;Миротоворец&quot;

Скриншот

Стоит заметить, что Олег Винник стал единственным украинским артистом, который принял участие в данной акции. Он даже записал отдельный ролик в поддержку #ВсемМир.

Пресс-служба Винника попыталась объяснить, что участие артиста в российском проекте не противоречит его патриотической позиции.

"Каждый год 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира. Этот день Генеральная ассамблея ООН объявила днем укрепления идеалов мира среди стран и народов – как на национальном, так и на международном уровне. Решение поддержать международный проект, который был запущен в Международный день мира, не идет вразрез с жизненной патриотической позицией артиста", - сказано в заявлении пресс-службы Олега Винника.

Стоит отметить, что в акции #ВсемМир приняли участие российские культурные деятели, которые поддержали аннексию Крыма и политику Владимира Путина относительно Украины – это певица Валерия, продюсер Игорь Крутой, журналист Владимир Познер.

Олег Винник поддержал российских пропагандистов

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Новости Украины скандалМиротворецОлег Винник
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