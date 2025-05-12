Скандальний Василь Ломаченко втретє став батьком

Боксер Василь Ломаченко, який порівнював Україну з нацистською Німеччиною та потрапив до списку державних зрадників, став батьком втретє. Через це ніхто не знає, коли він повернеться на ринг.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на BoxingScene .

Так, промоутер Боб Арум висловився про Ломаченко, коли говорив про майбутні бої. Річ у тому, що днями американський боксер Реймонд Мураталья завоював титул тимчасового чемпіона IBF. А українець має постійний пояс чемпіона, тому багатьох цікавить, чи зійдеться він з американцем у двобої.

"Я не маю уявлення, чи повернеться Ломаченко", - сказав Арум про боксера, який востаннє з'являвся на рингу у травні минулого року.

За словами промоутера, Ломаченко нещодавно знову став батьком. А тому коли він тепер повернеться в бокс - залишається загадкою.

Сам спортсмен новину про третю дитину поки що ніяк не коментував. Його сторінка в Instagram недоступна для українців. А в Facebook його останній допис датовано 9 травня - в ньому про родину не йшлося.

Допис Ломаченка (скріншот)

Відомо, що дружина Ломаченко - Олена, майстер спорту міжнародного класу з акробатики. У них двоє дітей (син Анатолій та донька Вікторія). А як назвали третю дитину та чи дійсно у родині боксера поповнення - поки що невідомо.