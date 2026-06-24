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Бояться ударів України? Силовики вмовляють Путіна перенести "вибори" в Держдуму

13:42 24.06.2026 Ср
3 хв
Перенесення виборів лобіює друг Путіна і не тільки
aimg Ірина Глухова
Бояться ударів України? Силовики вмовляють Путіна перенести "вибори" в Держдуму Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
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Силовики намагаються переконати російського диктатора Володимира Путіна перенести вибори до Держдуми. Після атак дронів на Москву такі ідеї стали звучати частіше.

Про це повідомляє РБК-Україна на російське видання "Медуза".

Хто і чому хоче скасувати вибори

Ідею лобіюють керівники ФСБ та голова Росгвардії Віктор Золотов - друг і колишній тілоохоронець російського диктатора Володимира Путіна. Розмови про перенесення з'явилися ще навесні 2026 року.

Аргументи силовиків:

  • рейтинг "Єдиної Росії" впав до 35% за даними ФОМ і ВЦИОМ, а за замірами ФСО - ще нижче;
  • в економіці наростають проблеми - скорочення на підприємствах, зростання цін, дефіцит бензину;
  • після ударів українських дронів по Москві обговорень скасування стало "значно більше".

"Почалися проблеми з бюджетом, продовжуючий ріст цін, урізання, скорочення. Зрозуміло, що ситуація лише погіршується, а це завжди відображається на рейтингах влади. При всьому контролі проводити вибори в таких умовах - завдання сміливе. А в їхній філософії немає людини - немає проблеми", - розповів один із співрозмовників "Медузи", близький до адміністрації президента Росії.

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Хто проти скасування

Силовикам протистоять одразу кілька гравців:

  • Дмитро Медведєв - заступник голови Радбезу, який хоче очолити список "ЄР" і стати спікером Держдуми;
  • Сергій Кірієнко - голова політичного блоку адміністрації президента;
  • Олексій Громов - керівник інформаційного блоку АП.

Для Кірієнка і Громова федеральні вибори - це можливість довести свою цінність для Путіна. Навесні їм вже вдалося переконати диктатора, що вибори необхідні попри всі труднощі.

Позиція Путіна

Сам Путін, за даними джерел "Медузи", є прихильником проведення виборів. Близький до АП співрозмовник пояснює його логіку так:

"На Україні виборів немає, а у нас є. Це серйозний політичний момент. По-друге, скасувати вибори - значить визнати, що плани порушені, ситуація екстрена. Але ми поки що всіма силами демонструємо, що все нормально", - цитує його видання.

При цьому джерело в АП уточнює, що жодних документів про перенесення на столі у президента немає.

Як можна перенести вибори технічно

Юридично скасувати вибори можна двома способами:

  1. Оголосити військовий або надзвичайний стан - навіть не по всій країні, а лише в окремих регіонах
  2. Ввести режим підвищеної готовності

Вибори до Держдуми офіційно призначені на 18-20 вересня. Центрвиборчком вже оголосив дати. Джерела "Медузи" називають проведення голосування "базовим сценарієм".

"Розколбас по колу. Я б сам у таких умовах переніс або скасував", - підсумував технолог, який співпрацює з політблоком АП і регіональними адміністраціями.

Атаки на Москву

Останнім часом атаки на столицю Росії помітно посилилися.

Так, 18 червня українські безпілотники вразили Московський нафтопереробний завод у Капотні - на підприємстві спалахнула велика пожежа.

Цю атаку назвали найбільшою за останні два роки, а мешканці деяких районів Москви скаржилися на "нафтовий дощ".

Наступного дня атаки по столиці продовжилися. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито збито близько 35 безпілотників.

У ніч на 22 червня Москву атакували близько шести десятків дронів - столичні аеропорти запровадили обмеження в роботі.

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