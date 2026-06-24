Бояться ударів України? Силовики вмовляють Путіна перенести "вибори" в Держдуму
Силовики намагаються переконати російського диктатора Володимира Путіна перенести вибори до Держдуми. Після атак дронів на Москву такі ідеї стали звучати частіше.
Про це повідомляє РБК-Україна на російське видання "Медуза".
Хто і чому хоче скасувати вибори
Ідею лобіюють керівники ФСБ та голова Росгвардії Віктор Золотов - друг і колишній тілоохоронець російського диктатора Володимира Путіна. Розмови про перенесення з'явилися ще навесні 2026 року.
Аргументи силовиків:
- рейтинг "Єдиної Росії" впав до 35% за даними ФОМ і ВЦИОМ, а за замірами ФСО - ще нижче;
- в економіці наростають проблеми - скорочення на підприємствах, зростання цін, дефіцит бензину;
- після ударів українських дронів по Москві обговорень скасування стало "значно більше".
"Почалися проблеми з бюджетом, продовжуючий ріст цін, урізання, скорочення. Зрозуміло, що ситуація лише погіршується, а це завжди відображається на рейтингах влади. При всьому контролі проводити вибори в таких умовах - завдання сміливе. А в їхній філософії немає людини - немає проблеми", - розповів один із співрозмовників "Медузи", близький до адміністрації президента Росії.
Хто проти скасування
Силовикам протистоять одразу кілька гравців:
- Дмитро Медведєв - заступник голови Радбезу, який хоче очолити список "ЄР" і стати спікером Держдуми;
- Сергій Кірієнко - голова політичного блоку адміністрації президента;
- Олексій Громов - керівник інформаційного блоку АП.
Для Кірієнка і Громова федеральні вибори - це можливість довести свою цінність для Путіна. Навесні їм вже вдалося переконати диктатора, що вибори необхідні попри всі труднощі.
Позиція Путіна
Сам Путін, за даними джерел "Медузи", є прихильником проведення виборів. Близький до АП співрозмовник пояснює його логіку так:
"На Україні виборів немає, а у нас є. Це серйозний політичний момент. По-друге, скасувати вибори - значить визнати, що плани порушені, ситуація екстрена. Але ми поки що всіма силами демонструємо, що все нормально", - цитує його видання.
При цьому джерело в АП уточнює, що жодних документів про перенесення на столі у президента немає.
Як можна перенести вибори технічно
Юридично скасувати вибори можна двома способами:
- Оголосити військовий або надзвичайний стан - навіть не по всій країні, а лише в окремих регіонах
- Ввести режим підвищеної готовності
Вибори до Держдуми офіційно призначені на 18-20 вересня. Центрвиборчком вже оголосив дати. Джерела "Медузи" називають проведення голосування "базовим сценарієм".
"Розколбас по колу. Я б сам у таких умовах переніс або скасував", - підсумував технолог, який співпрацює з політблоком АП і регіональними адміністраціями.
Атаки на Москву
Останнім часом атаки на столицю Росії помітно посилилися.
Так, 18 червня українські безпілотники вразили Московський нафтопереробний завод у Капотні - на підприємстві спалахнула велика пожежа.
Цю атаку назвали найбільшою за останні два роки, а мешканці деяких районів Москви скаржилися на "нафтовий дощ".
Наступного дня атаки по столиці продовжилися. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що нібито збито близько 35 безпілотників.
У ніч на 22 червня Москву атакували близько шести десятків дронів - столичні аеропорти запровадили обмеження в роботі.