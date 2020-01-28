Скандальная участница Голоса країни пожаловалась на травлю: стало настоящим шоком

Участница шоу Голос країни-10 Василиса Старшова попала в неприятную ситуацию после того, как экс-вокалистку российской группе "Ленинград" внесли в базу "Миротворца" за незаконное посещение оккупированного Крыма с концертом в 2016 году.

25-летняя артистка даже обратилась за помощью к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой помочь разрешить вопрос.

Подопечная Дана Балана запомнилась ярким выступлением на песенном вокальном шоу, и на нее повернулись четыре тренерских кресла.

Сейчас девушка признается, что дальнейшее ее участие в Голосе країни из-за скандала с поездкой в Крым - под вопросом.

Старшова в интервью российскому изданию "Город 812" объяснила, что в сети ей стали поступать угрозы о расправе и оскорбления, вопросы о том, где она находится.

О том, что певица угодила в "Чистилище" на сайте "Миротворца", она узнала от украинских подписчиков.

"Я набрала свою фамилию в Google, и увидела множество статей, называющих меня агрессором и преступницей. Для меня это стало настоящим шоком, и это состояние, честно говоря, сохраняется до сих пор. Я поняла, что мое дальнейшее участие в проекте – под угрозой", - рассказала Старшова.

Также российская артистка прокомментировала свою крымскую поездку три с половиной года назад.

"В 2016 году у меня как солистки "Ленинграда" был очень плотный график гастролей - мы выступали в Париже, Владивостоке, Франкфурте, Сочи, Таллине и множестве других городов. Я представить не могла, что затесавшийся среди них музыкальный фестиваль "Золотая Балка" чем-то отличается от обычного концерта и будет иметь для меня такие удивительные последствия... Я не участвовала ни в каких пропагандистских акциях, я просто пела песни, смысл которых, к слову, не несет в себе никакой политической подоплеки", - подчеркнула Старшова.

Кроме того, певица удивляется, что раньше вопросов к ней из-за поездки в Крым не было, хотя в Украине до этого бывала много раз, когда приезжала к друзьям и родственникам, включая также кастинг самого Голос країни-10.

Василиса Старшова на шоу Голос країни-10

Российская артистка также объяснила, почему ей захотелось участвовать в популярном украинском шоу. Она отметила, что к нему всегда было приковано внимание мировой аудитории.

"И вообще, сама атмосфера украинского конкурса мне ближе - более спонтанная, свободная, открытая", - сказала Старшова.

Василиса Старшова в шоу Голос країни-10 вошла в команду Дана Балана (Фото: facebook.com/goloskrainy)