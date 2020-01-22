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Скандал на Голос країни 2020: подопечная Дана Балана угодила в "Миротворец"

STYLERТелешоу    22.01.2020 - 16:14
Скандал на Голос країни 2020: подопечная Дана Балана угодила в "Миротворец"
Участница Голос країни Василиса Старшова попала в Миротворец (коллаж РБК-Украина)

Василиса Старшова из команды Дана Балана на проекте Голос країни-10 раньше выступала в оккупированном Крыму

Участница шоу Голос країни-10 Василиса Старшова, которая была вокалисткой в российской группе "Ленинград", но сейчас решила заняться сольной карьерой, угодила в базу сайта "Миротворец". Подопечную Дана Балана на популярном конкурсе обвиняют в незаконном посещении оккупированного Крыма в августе 2016 года.

Артистка по итогам 1 выпуска нового сезона прошла в следующий этап Голоса.

В заявлении администраторов сайта "Миротворец" говорится, что Старшова - нарушительница государственной границы Украины - сейчас в Киеве, и про ее точное местонахождение знают организаторы конкурса.

Скандал на Голос країни 2020: подопечная Дана Балана угодила в &quot;Миротворец&quot;

Василиса Старшова участвует в шоу Голос країни-10 (Фото: facebook.com/goloskrainy)

"Она в августе 2016 года для участия в фестивале "Золотая балка" в городе Балаклава незаконно проникла в захваченный российскими оккупантами украинский Крым", - говорится в сообщении.

Также на "Миротворце" появился "профиль" Старшовой.

Скандал на Голос країни 2020: подопечная Дана Балана угодила в &quot;Миротворец&quot;

Василиса Старшова попала на сайт "Миротворец" за посещение оккупированного Крыма (Фото: скрин psb4ukr.org)

К нему прилагается ссылка на видео участия российской артистки на фестивале в Балаклаве вместе с певцом Сергеем Шнуровым и группой "Ленинград".

На шоу Голос країни-10 Старшова запомнилась ярким выступлением, и на нее повернулись четыре тренерских кресла.

Василиса Старшова прошла в следующий этап шоу Голос країни-10

Дан Балан взял "опеку" над конкурсанткой. Добавим, что следующий выпуск Голос країни-10 выйдет 26 января.

Скандал на Голос країни 2020: подопечная Дана Балана угодила в &quot;Миротворец&quot;

Василиса Старшова в шоу Голос країни-10 вошла в команду Дана Балана (Фото: facebook.com/goloskrainy)

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