Скандальна учасниця Голосу країни поскаржилася на цькування: стало справжнім шоком

Учасниця шоу Голос країни-10 Василина Старшова потрапила в неприємну ситуацію після того, як екс-вокалістку російської групи "Ленінград" внесли до бази "Миротворця" за незаконне відвідування окупованого Криму з концертом в 2016 році.

25-річна артистка навіть звернулася за допомогою до президента Володимира Зеленського із проханням допомогти вирішити питання.

Підопічна Дана Балана запам'яталася яскравим виступом на пісенному вокальному шоу, і на неї повернулися чотири тренерські крісла.

Зараз дівчина зізнається, що подальша її участь в Голосі країни через скандал із поїздкою до Криму - під питанням.

Старшова в інтерв'ю російському виданню "Город 812" пояснила, що в мережі їй почали надходити погрози про розправу і образи, питання про те, де вона знаходиться.

Про те, що співачка потрапила до "Чистилища" на сайті "Миротворця", вона дізналася від українських підписників.

"Я набрала своє прізвище в Google, і побачила безліч статей, які називають мене агресоркою і злочинницею. Для мене це стало справжнім шоком, і цей стан, чесно кажучи, зберігається досі. Я зрозуміла, що моя подальша участь у проекті – під загрозою", - розповіла Старшова.

Також російська артистка прокоментувала свою кримську поїздку три з половиною роки тому.

"У 2016 році у мене як солістки "Ленінграда" був дуже щільний графік гастролей - ми виступали в Парижі, Владивостоці, Франкфурті, Сочі, Талліні та багатьох інших містах. Я уявити не могла, що музичний фестиваль "Золота Балка", який затесався серед них, чимось відрізняється від звичайного концерту і матиме для мене такі дивовижні наслідки... Я не брала участі в жодних пропагандистських акціях, я просто співала пісні, зміст яких, до речі, не несе в собі ніякого політичного підґрунтя", - наголосила Старшова.

Крім того, співачка дивується, що раніше питань до неї через поїздку до Криму не було, хоча в Україні до цього бувала багато разів, коли приїжджала до друзів і родичів, включаючи також кастинг самого Голос країни-10.

Василина Старшова на шоу Голос країни-10

Російська артистка також пояснила, чому їй захотілося взяти участь у популярному українському шоу. Вона зазначила, що до нього завжди була прикута увага світової аудиторії.

"І взагалі, сама атмосфера українського конкурсу мені ближче - більше спонтанна, вільна, відкрита", - сказала Старшова.

Василина Старшова в шоу Голос країни-10 увійшла в команду Дана Балана (Фото: facebook.com/goloskrainy)