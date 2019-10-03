Скандальная Мендель: топ безобразий от пресс-секретаря Зеленского

Юлия Мендель была назначена пресс-секретарем президента Украины Владимира Зеленского 3 июня 2019 года, но уже успела получить довольно скандальную славу. 33-летняя экс-журналистка порой настолько рьяно стремится оберегать своего непосредственного начальника, что выходит за всякие рамки.

Чем более всего оскандалилась помощница Владимира Зеленского за свою четырехмесячную карьеру спикера президента - в материале Styler.

Грубость и неуместные шутки в сети

В июне Юлия Мендель неудачно пошутила в сторону одного из украинских СМИ. Пресс-секретарь публикует свои сообщения в Twitter на английском языке, и ее попросили дублировать текст на украинском, чтобы не возникало недопониманий при трактовке.

"Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу" - ответила Юлия Мендель, но позже удалила комментарий.

Юлия Мендель нахамила журналистам (фото: twitter.com/IuliiaMendel)

Кроме того, Юлия Мендель неоднозначно реагирует на отношение к своей персоне и публикует в соцсетях довольно резкие посты. Так, однажды она написала, что она "внучка Коломойского", собрав в публикации все слухи, ходившие о ней после назначения.

Скрин: facebook.com/Юлия Мендель

Несдержанность на брифингах и досадные "ляпы"

На одном из брифингов с Русланом Рябошапкой и Иваном Бакановым Мендель грубо оборвала вопрос журналиста, попросив не перебивать себя.

"Пожалуйста, не перебивайте меня, когда я говорю с коллегами, потому что они меня не слышат", - гневно ответила Мендель представителю СМИ.

Юлия Мендель нагрубила на брифинге (видео: YouTube/ТСН Live)

А на ток-шоу "Право на владу" спикер президента заявила, якобы украинские военные в зоне ООС ведут огонь по жилым домам, школам, детским садам и больницам, если оттуда стреляли оккупанты на Донбассе. Из-за этого Мендель даже вызывали на допрос в ГПУ.

Юлия Мендель о войне на Донбассе (видео: YouTube/Roman Donik)

Нападение на журналистов

Но, пожалуй, главными "достижениями" Юлии Мендель стали нападения на журналистов, из-за чего против нее ополчился Национальный союз журналистов.

Самым громким инцидентом стала стычка с представителем СМИ из программы "Схемы". Помощница президента вырывала микрофон и толкала журналиста Сергея Андрушко, не давая ему подойти к президенту.

Юлия Мендель напала на Сергея Андрушко (видео: facebook.com/corruption.schemes)

Но перед тем, как напасть на украинского журналиста, Мендель "набила руку" на представителе зарубежного СМИ - Кристофере Миллере, которого она практически оттянула от президента во время проведения "Ялтинской европейской стратегии" (YES) в Киеве 13 сентября.

Юлия Мендель напала на Кристофера Миллера (видео: facebook.com/grishyn)

Стоит отметить, что Мендель так и не извинилась, а президент на последнем брифинге просто отшутился о неуместном поведении своей помощницы.

Ну и напоследок, отметим, что День памяти жертв Бабьего Яра 29 сентября Юлия Мендель провела на концерте "Женского квартала", о чем радостно отчиталась на своей Instagram-странице.

Юлия Мендель сходила на концерт Квартала вместо Бабьего Яра (скрин: instagram.com/iuliia_mendel)