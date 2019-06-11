ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Не перебивайте! Пресс-секретарь Зеленского вышла из себя на брифинге

STYLERЖизнь    11.06.2019 - 17:59
Не перебивайте! Пресс-секретарь Зеленского вышла из себя на брифинге
Юлия Мендель (Коллаж РБК-Украина, фото: УНИАН)

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель не смогла сдержать эмоции

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель очень эмоционально отреагировала на вопросы журналистов во время проведения совместного брифинга с главой Администрации президента Русланом Рябошапкой. В частности, вопрос журналистов касался звания, которое присвоили первому заместителю СБУ Ивану Баканову, сообщает ТСН.

После выступления Руслана Рябошапки Юлия Мендель захотела добавить еще несколько слов о звании "лейтенанта", которое присвоили Баканову одновременно с его поступлением на военную службу.

"Давайте, я еще скажу. На самом деле звание нужно еще… Пожалуйста, не перебивайте меня, когда я говорю с коллегами, потому что они меня не слышат", - гневно ответила Мендель кому-то из журналистов, а потом уже более спокойным голосом продолжила свой ответ.

"Звание лейтенанта на самом деле не дает никаких карьерных преференций. Оно нужно для того, чтобы человек в правоохранительных органах имел доступ к секретной информации, и этим объясняется звание лейтенанта. Это не высокое звание, и оно никак не повлияет ни на его доходы, ни на его карьерный рост. Это то, что он должен иметь для получения доступа к нужной информации", — объяснила Юлия Мендель и добавила, что Баканов был рядовым запаса.

Также она попыталась успокоить журналистов словами о том, что присвоено всего лишь звание лейтенанта, а не генерала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стала известна зарплата, которую будет получать пресс-секретарь Владимира Зеленского.

А также рассказывали о том, что Юлия Мендель на брифинге сделала странное заявление о Коломойском.

Добавили дублера: в кортеже Зеленского появился еще один автомобиль Скандал с ксенофобскими нападками журналиста на Зеленского и Беленюка получил продолжение
Новости Украины Владимир Зеленскийпресс-служба
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь