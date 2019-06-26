ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос: стало известно, за что

STYLERЖизнь    26.06.2019 - 14:33
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос: стало известно, за что
Юлию Мендель вызвали на допрос (Коллаж РБК-Украина)

Следователи хотят побеседовать с Мендель о ее заявлениях об обстрелах на Донбассе

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос в военную прокуратуру. Об этом сообщает издание the Бабель со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, Юлию Мендель ожидают в военной прокуратуре 26 или 27 июня. С ней хотят побеседовать по поводу заявлений о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население и жилые дома на Донбассе. Такое заявление Юлия Мендель сделала 7 июня в эфире программы "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

Видео: YouTube/Роман Доник

Кроме того, как сообщил источник, с Юлией Мендель уже пытались поговорить. На прошлой неделе в здание Администрации президента Украины приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук. Он хотел допросить Мендель, как свидетеля по делу.

Однако Юлия Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, так как он происходил неофициально.

Для того, чтобы допрос прошел официально, следователь пообещал вызвать ее на допрос, для окончания следственного действия.

Издание the Бабель обратилось за комментарием к пресс-секретарю Владимира Зеленского, и Юлия Мендель ответила, что ничего о повестке не знает. О своей беседе со следователем она также отвечать не стала.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Зеленского обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть.

А также рассказывали о том, что пресс-секретарь Зеленского вышла из себя на брифинге.

Вышла с плакатом за импичмент Зеленского: 16-летнюю девушку признали виновной Без премий: названа первая президентская зарплата Зеленского
Новости Украины спикерВладимир Зеленскийдопрос
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь