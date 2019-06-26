Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос: стало известно, за что

Юлию Мендель вызвали на допрос (Коллаж РБК-Украина)

Следователи хотят побеседовать с Мендель о ее заявлениях об обстрелах на Донбассе

Пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос в военную прокуратуру. Об этом сообщает издание the Бабель со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает издание, Юлию Мендель ожидают в военной прокуратуре 26 или 27 июня. С ней хотят побеседовать по поводу заявлений о том, что украинские военные ведутся на провокации боевиков и обстреливают мирное население и жилые дома на Донбассе. Такое заявление Юлия Мендель сделала 7 июня в эфире программы "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

Видео: YouTube/Роман Доник

Кроме того, как сообщил источник, с Юлией Мендель уже пытались поговорить. На прошлой неделе в здание Администрации президента Украины приходил следователь Генеральной прокуратуры Юрий Ковальчук. Он хотел допросить Мендель, как свидетеля по делу.

Однако Юлия Мендель отказалась подписать протокол допроса после разговора, так как он происходил неофициально.

Для того, чтобы допрос прошел официально, следователь пообещал вызвать ее на допрос, для окончания следственного действия.

Издание the Бабель обратилось за комментарием к пресс-секретарю Владимира Зеленского, и Юлия Мендель ответила, что ничего о повестке не знает. О своей беседе со следователем она также отвечать не стала.

Напомним, ранее мы писали о том, что спикер Зеленского обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть.

А также рассказывали о том, что пресс-секретарь Зеленского вышла из себя на брифинге.