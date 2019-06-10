Внучка Коломойского: пресс-секретарь Зеленского сделала странное заявление

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (коллаж: РБК-Украина)

Юлия Мендель поздравила "армию троллей" с хорошей работой

Пресс-секретарь Владимира Зеленского, 32-летняя журналистка Юлия Мендель ответила на ряд слухов о себе, связях ее семьи с Игорем Коломойским, а также о том, кто ее "назначил". Об этом журналистка написала на своей Facebook-странице.

Очевидно, что Юлия Мендель, после назначения пресс-секретарем Зеленского приковывает к себе огромное внимание со стороны публики. И в последнее время относительно персоны журналистки ходят различные слухи, которые, по словам Мендель, распространяются "армией троллей".

В их числе то, что она внучка Игоря Коломойского, находится в тесных отношениях с Виктором Пинчуком, ее "пристроил" Левочкин, а также, что Мендель сотрудничает с Кремлем и одновременно с Госдепартаментом США.

"Очень рада, что заставила платить целой армии троллей. Значит, делаю все правильно! Сделаем их вместе!" - написала Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (скрин: facebook.com/Юлия Мендель)

Пользователи сети активно комментируют заявление пресс-секретаря президента Украины, желая ей "держаться" и отбиваться от нападок.

Посылайте и делайте свое дело дальше.

Юля, держитесь! Хотя в Вас мы не сомневаемся, Вы все сможете!

Круто написала! А юмор еще больше бесит троллей.

Главное, и в дальнейшем все так воспринимать! Ибо добро влюбит зло!

А чья ты любовница ни писали?

Класс, дальше еще интереснее будет.

Хочу афтограф твоей бабушки.

Без звания полковника ФСБ такое портфолио неполноценно.

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (скрин: facebook.com/)

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский часто игнорирует дрес-код, предпочитая стиль "кэжуал" деловым костюмам даже во время важных деловых встреч.