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Внучка Коломойского: пресс-секретарь Зеленского сделала странное заявление

STYLERПерсоны    10.06.2019 - 11:52
Внучка Коломойского: пресс-секретарь Зеленского сделала странное заявление
Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (коллаж: РБК-Украина)

Юлия Мендель поздравила "армию троллей" с хорошей работой

Пресс-секретарь Владимира Зеленского, 32-летняя журналистка Юлия Мендель ответила на ряд слухов о себе, связях ее семьи с Игорем Коломойским, а также о том, кто ее "назначил". Об этом журналистка написала на своей Facebook-странице.

Очевидно, что Юлия Мендель, после назначения пресс-секретарем Зеленского приковывает к себе огромное внимание со стороны публики. И в последнее время относительно персоны журналистки ходят различные слухи, которые, по словам Мендель, распространяются "армией троллей".

В их числе то, что она внучка Игоря Коломойского, находится в тесных отношениях с Виктором Пинчуком, ее "пристроил" Левочкин, а также, что Мендель сотрудничает с Кремлем и одновременно с Госдепартаментом США.

"Очень рада, что заставила платить целой армии троллей. Значит, делаю все правильно! Сделаем их вместе!" - написала Мендель.

Внучка Коломойского: пресс-секретарь Зеленского сделала странное заявление

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (скрин: facebook.com/Юлия Мендель) 

Пользователи сети активно комментируют заявление пресс-секретаря президента Украины, желая ей "держаться" и отбиваться от нападок.

  • Посылайте и делайте свое дело дальше.
  • Юля, держитесь! Хотя в Вас мы не сомневаемся, Вы все сможете!
  • Круто написала! А юмор еще больше бесит троллей.
  • Главное, и в дальнейшем все так воспринимать! Ибо добро влюбит зло!
  • А чья ты любовница ни писали?
  • Класс, дальше еще интереснее будет.
  • Хочу афтограф твоей бабушки.
  • Без звания полковника ФСБ такое портфолио неполноценно.

Внучка Коломойского: пресс-секретарь Зеленского сделала странное заявление

Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель ответила на критику (скрин: facebook.com/) 

Ранее мы писали о том, что пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель обвинила ВСУ в обстрелах школ и "взорвала" сеть.

Напомним, ранее эксперт объяснил, почему Владимир Зеленский часто игнорирует дрес-код, предпочитая стиль "кэжуал" деловым костюмам даже во время важных деловых встреч.

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